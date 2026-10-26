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Football : Harry Kane sacré Ballon d’Or 2026 !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 27 octobre 2026 à 0h24min
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Harry Kane, Ballon D'or 2026 © D.R.
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L’attaquant anglais du Bayern Munich, Harry Kane, a été élu meilleur joueur du monde 2026, ce lundi 26 octobre 2026, lors de la 70e cérémonie du Ballon d’Or au London Palladium, à Londres. Ce dernier a devancé le Français Kylian Mbappé du Real Madrid, et l’Espagnol Lamine Yamal du FC Barcelone.

À 33 ans, le capitaine des Three Lions décroche enfin le trophée individuel le plus prestigieux du football. L’attaquant Bavarois devient le cinquième Anglais à l’avoir remporté, après Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan et Michael Owen, dernier lauréat en 2001. Le sacre a une saveur particulière puisque Kane est né à Londres.

Harry Kane au sommet du football !

Le dossier du goleador Bavarois Harry Kane était massif. Sur la saison 2025-2026, il inscrit 73 buts toutes compétitions confondues, dont 36 en Bundesliga, où il est sacré meilleur buteur pour la troisième année consécutive. Le fils de Londres a également mené le Bayern au titre de champion d’Allemagne et glané trois trophées avec le club bavarois.

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En Ligue des champions, il a marqué 14 buts. L’anglais a aussi inscrit 6 buts à la Coupe du monde, où l’Angleterre a terminé troisième. Quelques heures plus tôt, il avait déjà reçu le Trophée Gerd Müller, qui récompense le meilleur buteur de la saison. Mbappé, meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des champions, et Yamal, champion du monde avec l’Espagne et vainqueur de la Liga, ont fait de la résistance.

Le jeune Barcelonais a toutefois remporté le Trophée Kopa pour la troisième année de suite. Pour Harry Kane, longtemps resté sans trophée majeur, la consécration est totale. Elle récompense une constance et un sens du but hors du commun. Le nouveau roi du football est anglais et a été sacré sur des terres Londoniennes devant une foule acquise à sa cause par la légitimité de sa candidature.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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