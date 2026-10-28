Gabon : vers la réouverture des centres de formation professionnelle 

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Les centres de formation professionnelle du Gabon s’apprêtent à rouvrir officiellement leurs portes après une interruption de plus de deux années, conformément à l’arrêté ministériel du 20 octobre 2026. Pour marquer ce nouveau départ, une vaste campagne nationale d’information et d’inscription sera lancée dès le 4 novembre prochain. Portée par l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnel (ANFEP), cette importante relance concerne l’ensemble des 14 centres répartis sur le territoire national.

Afin de coordonner cette transition, le Centre Basile Ondimba, qui fait office d’établissement principal, servira de vitrine majeure, selon L’Union du 28-10-2026. Tandis que les structures situées à l’intérieur du pays se préparent activement à accueillir les futurs candidats. Dans la même dynamique, les promotions dont les cursus d’apprentissage avaient été interrompus bénéficient d’une attention prioritaire axée sur le rattrapage. Selon le directeur des Examens, Lamine Mouhamadou Abbo, des sessions de révision spécifiques sont organisées dans l’attente des examens finaux prévus pour cette fin du mois d’octobre.

Une offre modernisée et des défis à relever

Au-delà de cette reprise attendue, le dispositif fait peau neuve avec une innovation majeure. En plus de la formation initiale traditionnelle, le nouveau système intègre désormais une offre de formation continue spécialement dédiée aux professionnels déjà en activité. Cette orientation stratégique est portée par le directeur général de l’ANFEP, Adrien Nestor Lendzondzo, dont l’objectif affiché est d’offrir une véritable chance d’obtenir une qualification professionnelle à toutes les personnes désireuses d’évoluer.

​Toutefois, pour pérenniser ce projet ambitieux, de nombreux chantiers restent à mener à bien. Il s’agit notamment de doter l’intégralité des 14 centres d’équipements modernes et conformes aux normes en vigueur, de fidéliser un corps de formateurs hautement qualifiés, ainsi que d’ajuster en permanence les cursus pédagogiques pour qu’ils répondent au plus près aux besoins réels exprimés par les employeurs.