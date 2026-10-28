Agriculture : le Gabon réduit son budget de 20 % malgré ses ambitions de souveraineté alimentaire

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Alors que le Gabon ambitionne de réduire sa dépendance aux importations alimentaires et de renforcer sa production nationale, le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une contraction de 20,2 % des crédits consacrés à la mission Agriculture, élevage et pêche. Selon les tableaux budgétaires annexés au texte, cette enveloppe passerait de 43,55 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 34,74 milliards en 2027, soit une diminution de 8,81 milliards. Derrière cette baisse globale se cachent toutefois des arbitrages contrastés : les crédits de l’agriculture augmentent, tandis que ceux de l’élevage, de la pêche et du développement rural reculent sensiblement.

La souveraineté alimentaire constitue l’un des enjeux majeurs de la diversification de l’économie gabonaise. Dans un pays où les importations occupent une place importante dans l’approvisionnement des ménages, le développement des filières agricoles, animales et halieutiques apparaît comme un levier de réduction de la dépendance extérieure et de création d’emplois. Pourtant, les prévisions budgétaires pour 2027 révèlent une diminution significative des moyens alloués à cette mission. Une évolution qui appelle un examen détaillé des choix opérés par le gouvernement : quels programmes bénéficient de ressources supplémentaires, lesquels subissent les principales réductions et comment ces arbitrages peuvent-ils être conciliés avec les objectifs de production nationale ?

Une baisse de 8,81 milliards concentrée sur l’investissement

D’après les tableaux du PLF 2027, les crédits de la mission Agriculture, élevage et pêche reculeraient de 43,55 à 34,74 milliards de FCFA. Cette diminution provient principalement des dépenses d’investissement, ramenées de 30,58 milliards à 22,94 milliards de FCFA, soit une contraction de 7,64 milliards. Les dépenses de personnel diminueraient également de 10,13 à 8,38 milliards, tandis que les dépenses de biens et services progresseraient légèrement, de 1,50 à 1,86 milliard de FCFA.

Cette évolution mérite une attention particulière dans un secteur où les besoins en infrastructures demeurent importants. Le développement des exploitations agricoles, des unités d’élevage, des équipements de transformation et des circuits de commercialisation nécessite des investissements soutenus. Une réduction des crédits d’investissement pourrait donc limiter la capacité de certains programmes à se déployer, selon leur état d’avancement et les financements complémentaires disponibles. Le document budgétaire consulté ne précise toutefois pas les raisons de chacun de ces arbitrages.

Élevage, pêche et développement rural : les principales réductions

Le programme Élevage enregistrerait la contraction la plus importante, avec une enveloppe ramenée de 12,43 milliards de FCFA en 2026 à 5,49 milliards en 2027, soit une baisse de 6,94 milliards, correspondant à près de 56 %. Cette diminution résulte essentiellement de la réduction des investissements, qui passeraient de 12,13 à 5,13 milliards. Le développement rural subirait également une baisse de 2,28 milliards, ses crédits passant de 5,92 à 3,64 milliards de FCFA. Quant au programme Pêche et aquaculture, il reculerait de 5,02 à 3,88 milliards, soit 1,14 milliard de moins.

Ces réductions interviennent alors que plusieurs de ces filières présentent des possibilités de substitution aux importations. L’élevage, notamment avicole, nécessite des investissements dans les installations de production, l’alimentation animale et la transformation. Le PLF 2027 prévoit certes, à son article 103, une provision d’un milliard de FCFA destinée à la Société de Garantie du Gabon pour accompagner le financement de la filière avicole. Mais cette provision ne constitue pas un investissement déjà décaissé et ne suffit pas, à elle seule, à expliquer la réduction globale des crédits du programme Élevage.

L’agriculture bénéficie néanmoins de trois milliards supplémentaires

À rebours de la tendance générale, le programme Agriculture verrait ses crédits progresser de 13,20 à 16,08 milliards de FCFA, soit une augmentation de 2,88 milliards. Ses dépenses d’investissement passeraient de 9,79 à 12,79 milliards, représentant trois milliards supplémentaires. Cette progression indique que la contraction globale de la mission ne correspond pas à une réduction uniforme des moyens consacrés à la production alimentaire. Le gouvernement semble privilégier certains investissements agricoles tout en diminuant ceux d’autres filières.

D’autres crédits sont maintenus, notamment les 400 millions de FCFA d’investissement du programme Pilotage et soutien à la politique agricole, ainsi que les 430 millions prévus pour le pilotage et le soutien aux politiques de la pêche et de la mer. Mais ces maintiens ne compensent pas les réductions constatées ailleurs. Pour apprécier la cohérence de ces choix, il faudra connaître les projets précisément financés par les nouvelles enveloppes, leur calendrier d’exécution et leurs objectifs de production.

La question centrale demeure donc celle de l’efficacité des dépenses publiques. Une enveloppe plus importante ne garantit pas automatiquement de meilleurs résultats, pas plus qu’une réduction budgétaire ne signifie nécessairement l’abandon d’un programme. Encore faut-il disposer d’indicateurs permettant de mesurer les surfaces cultivées, les capacités d’élevage, les volumes de production et la diminution effective des importations. En 2027, le défi pour le Gabon sera de démontrer que ses arbitrages budgétaires permettent réellement de produire davantage, malgré une enveloppe globale en recul de plus de huit milliards de FCFA.