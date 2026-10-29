Budget 2027 : le Gabon prévoit un déficit de près de 909 milliards de FCFA à financer

Ecouter l'article

Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit un besoin de financement budgétaire de 908,95 milliards de FCFA, selon les dispositions des articles 88 et 89. Ce déséquilibre entre les recettes et les dépenses programmées intervient alors que l’État doit également faire face à d’importantes échéances de remboursement de sa dette publique. Entre mobilisation de nouvelles ressources, recours éventuel à l’emprunt et maintien des investissements, le gouvernement devra trouver les moyens de financer ses priorités sans accentuer les tensions sur les finances publiques.

Comment financer les ambitions budgétaires de l’État lorsque les ressources attendues ne suffisent pas à couvrir les dépenses programmées ? Cette interrogation se pose à la lecture du PLF 2027, qui fait apparaître un besoin de financement de 908,95 milliards de FCFA. Ce montant traduit un écart important entre les recettes et les dépenses du budget général. Il ne doit toutefois pas être confondu avec le montant total des emprunts à contracter, lequel dépend également des opérations de trésorerie et des remboursements de dette arrivant à échéance. Pour le Gabon, l’enjeu consiste donc autant à mobiliser des financements qu’à en maîtriser le coût.

Un déséquilibre de près de 909 milliards de FCFA

Le besoin de financement inscrit dans le projet de loi de finances signifie que les recettes budgétaires prévues ne permettront pas, à elles seules, de couvrir l’ensemble des dépenses programmées pour 2027. L’État devra donc mobiliser des ressources complémentaires afin d’assurer l’exécution de son budget. Cette situation soulève des interrogations sur le niveau des recettes fiscales et non fiscales attendues, mais également sur la capacité des administrations à atteindre les objectifs de recouvrement retenus.

Un déficit budgétaire n’implique pas nécessairement une dégradation immédiate de la situation économique. Il peut notamment résulter d’une politique d’investissement destinée à soutenir l’activité et à développer les infrastructures. Encore faut-il que les dépenses financées produisent des effets économiques et sociaux mesurables. Dans le cas du Gabon, l’analyse devra notamment porter sur la répartition des crédits entre fonctionnement, dépenses de personnel, transferts et investissements, afin d’apprécier les priorités réellement financées par ce déséquilibre.

Près de 3 883 milliards de dépenses pour 2 974 milliards de recettes

L’article 88 du PLF 2027 arrête les recettes budgétaires de l’État à 2 973,76 milliards de FCFA, contre 3 882,71 milliards de dépenses. L’écart atteint précisément 908,95 milliards de FCFA. Autrement dit, les recettes prévues ne couvriraient qu’environ 76,6 % des dépenses programmées. Cette différence oblige l’État à rechercher des financements complémentaires, dans un environnement où la maîtrise des charges et l’efficacité du recouvrement fiscal constituent des paramètres déterminants.

Le recours à l’endettement figure parmi les instruments envisagés. L’article 91 autorise ainsi le ministre chargé de la Dette à contracter un ou plusieurs financements extérieurs dans la limite cumulée de 2 milliards de dollars, soit une contre-valeur indicative de 1 144,10 milliards de FCFA. Ces ressources pourraient servir au refinancement d’emprunts existants, à la réduction des échéances obligataires internationales ou à la couverture des besoins budgétaires et de trésorerie. Ce plafond constitue toutefois une autorisation maximale, et non la preuve que l’intégralité du montant sera effectivement empruntée.

Un financement sous contrainte de soutenabilité

La mobilisation de nouveaux emprunts devra s’inscrire dans la stratégie d’endettement public 2027-2029, conformément à l’article 90 du projet. Le gouvernement pourra procéder à des ajustements en fonction de la conjoncture, sous réserve du respect des limites d’endettement prévues. Mais les conditions financières des opérations, notamment les taux d’intérêt, les maturités et les garanties éventuellement consenties, seront déterminantes pour mesurer leur incidence sur les finances publiques des prochaines années.

L’enjeu est d’autant plus important que le PLF 2027 prévoit parallèlement 2 689,71 milliards de FCFA au titre du service de la dette, dont 2 022,44 milliards de remboursements du principal. Ces échéances ne doivent pas être additionnées mécaniquement au déficit budgétaire, au risque de confondre opérations budgétaires et opérations de financement. Elles illustrent néanmoins l’ampleur des mouvements de trésorerie que l’État devra gérer. Au-delà de l’équilibre comptable recherché, la véritable question sera de savoir si les financements mobilisés permettront de soutenir durablement l’économie gabonaise sans accroître excessivement les charges des exercices futurs.