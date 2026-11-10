Radiologie : l’IA et l’interventionnel au cœur des ambitions médicales au Gabon

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La Société gabonaise de radiologie (SGR) a clôturé, le 8 novembre 2026, sa 4ème journée scientifique, tenue du 6 au 8 novembre 2026, à l’école d’application de santé militaire, au PK9, sur le thème « Imagerie uro-génitale et imagerie à l’ère de l’intelligence artificielle ». Une rencontre qui a réuni des participants venus de France avec l’équipe FairEmbo, de Côte d’Ivoire, du Tchad et du Cameroun ont pris part à la rencontre.

Radiologues, médecins spécialistes, manipulateurs et experts internationaux ont échangé sur les pathologies gynécologiques et urologiques, notamment les cancers de la prostate et du col de l’utérus. Les participants ont dressé un état des lieux des équipements et des ressources humaines en radiologie au Gabon. Ils ont mis en évidence les difficultés, surtout dans les structures sanitaires de l’intérieur du pays.

La SGR à l’heure de l’innovation !

Les sessions scientifiques et les présentations de cas cliniques ont renforcé les connaissances des praticiens. D’ailleurs, les intervenants ont rappelé l’importance de reconnaître les erreurs, de partager les expériences et de privilégier la collaboration entre professionnels. La radioprotection et l’optimisation des doses d’exposition ont aussi retenu l’attention. L’intelligence artificielle a été présentée comme un levier majeur de modernisation de l’imagerie médicale.

Pour leur part, les experts ont insisté sur son rôle d’assistance au diagnostic et ont rappelé la primauté du médecin dans la décision médicale. L’équipe FairEmbo a introduit la radiologie interventionnelle, une approche mini-invasive. Elle a évoqué sa contribution à la prise en charge des hémorragies du post-partum, des adénomes de la prostate et des fibromes utérins, avec des gains sur la durée d’hospitalisation et sur le recours à l’anesthésie générale. Cette coopération a ouvert des perspectives de transfert de compétences.

L’Association des Manipulateurs du Gabon a également été présentée à cette occasion. Au terme des travaux, le Dr. Christelle Chavihot, secrétaire générale de la SGR, a appelé à une mobilisation collective des radiologues, des manipulateurs, des cliniciens et des autorités sanitaires. Cette dernière a salué les efforts du Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le renforcement des équipements médicaux dans les provinces, ainsi que l’appui des partenaires.