Projet de budget 2027 : le budget de la planification du développement bondit de 75 %

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 41,73 milliards de FCFA des crédits consacrés à la mission Planification du développement. Selon les tableaux budgétaires du texte, son enveloppe passerait de 55,39 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 97,12 milliards en 2027, soit une progression de 75,3 %. Cette hausse spectaculaire s’explique essentiellement par le renforcement des investissements du programme Programmation du développement, dont les crédits augmenteraient de 41,37 milliards. Reste à déterminer quels projets bénéficieront effectivement de ces ressources et dans quelle mesure ils contribueront à la transformation économique du Gabon.

Alors que les autorités gabonaises entendent accélérer la mise en œuvre de leurs politiques de développement, le PLF 2027 révèle un arbitrage budgétaire particulièrement marqué en faveur de la planification. Contrairement à plusieurs missions dont les crédits diminuent, notamment l’agriculture, les infrastructures ou la communication, celle consacrée à la planification enregistrerait l’une des plus fortes progressions de l’exercice. Cette évolution mérite cependant une lecture détaillée. Car derrière l’intitulé général de la mission se trouvent trois programmes aux trajectoires différentes, dont un seul concentre l’essentiel des financements supplémentaires.

Les investissements absorbent près de 98 % de la hausse budgétaire

L’analyse de la répartition par nature de dépense montre que les investissements constitueraient le principal moteur de cette progression. Leur enveloppe passerait de 47,64 milliards de FCFA en 2026 à 88,47 milliards en 2027, soit 40,84 milliards supplémentaires. Cette augmentation représente près de 98 % de la hausse globale de la mission. Les dépenses de biens et services progresseraient également de 4,19 à 4,94 milliards, tandis que les transferts passeraient de 972,82 millions à 1,79 milliard de FCFA.

À l’inverse, les dépenses de personnel diminueraient de 2,59 à 1,91 milliard de FCFA, soit une réduction de 681,13 millions. Cette ventilation montre que l’augmentation budgétaire ne vise pas principalement le renforcement des effectifs administratifs, mais plutôt le financement d’opérations inscrites en investissement. Toutefois, cette classification comptable ne permet pas, à elle seule, de déterminer si les crédits financeront des infrastructures, des équipements, des études d’investissement ou d’autres projets de développement.

La programmation du développement concentre 93,57 milliards de FCFA

Le programme Programmation du développement bénéficierait de l’essentiel des ressources de la mission. Son budget passerait de 51,25 milliards de FCFA en 2026 à 93,57 milliards en 2027, soit une augmentation de 42,32 milliards. À lui seul, ce programme représenterait plus de 96 % de l’enveloppe totale de la mission. Ses crédits d’investissement progresseraient de 46,23 à 87,60 milliards de FCFA, soit 41,37 milliards supplémentaires. Les dépenses de biens et services augmenteraient également de 1,04 milliard.

Les deux autres programmes connaîtraient des évolutions plus limitées. Le programme Élaboration et pilotage de la politique de prospective progresserait de 740,72 à 864,06 millions de FCFA, notamment grâce à une hausse de ses investissements de 150 millions. En revanche, le programme Pilotage et soutien à la politique de planification du développement verrait ses crédits diminuer de 3,40 à 2,68 milliards, soit 722,08 millions de moins. Ses investissements reculeraient de 684,17 millions, tandis que ses dépenses de personnel et de fonctionnement diminueraient également.

Quels projets seront financés par les 41 milliards supplémentaires ?

L’augmentation des crédits du programme Programmation du développement constitue le principal point à éclaircir. Les tableaux budgétaires permettent d’identifier précisément les montants et les catégories de dépenses, mais ils ne présentent pas, à ce niveau, une liste nominative des projets bénéficiaires. Il serait donc prématuré d’attribuer les 41,37 milliards supplémentaires à des infrastructures particulières ou à des opérations déterminées. Cette information nécessiterait une ventilation par projet, accompagnée des calendriers d’exécution et des objectifs attendus.

L’enjeu est d’autant plus important que cette hausse intervient parallèlement à des réductions budgétaires dans plusieurs missions sectorielles. Il conviendra notamment de déterminer si certains investissements ont été centralisés au sein de la programmation du développement, transférés depuis d’autres missions ou nouvellement inscrits pour 2027. Ces différentes hypothèses ne peuvent être départagées sur la seule base des tableaux de répartition. Car au-delà de l’augmentation de 75 % affichée dans le PLF 2027, la véritable question demeure celle des projets qui seront effectivement réalisés grâce aux 41 milliards de FCFA supplémentaires consacrés à la programmation du développement.