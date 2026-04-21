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Programme des obsèques de Jean Gaston Habib Massima Moukoumbi
Les clans Maghamba, Moanda, Cheyi et Mboma. Les familles feux MAPIYA, MOUKOUMBI MASSIMA, NDZENGUE et LECKAT annoncent aux parents amis et connaissances de Mbigou, Ntoum et Libreville le décès de leur petit fils et fils la maréchal des logis chef MASSIMA MOUKOUMBI Jean Gaston Habib survenu le 05 avril 2026, des suites d’une affection médicale.
Le programme des obsèques est le suivant:
vendredi 24 avril 2026
- 14h : sortie du corps de Gasepga;
- De 14h à 18h : honneur militaire au camps de Gendarmerie Grop bouquet;
- 18h: départ de la dépouille pour le domicile familial sis à la sni owendo et veillée.
Samedi 25 avril 2026
- 10h : levée du corps et départ pour le cimetière familial de Bambouchine;
- 11h : inhumation;
- 14h : cérémonie traditionnelle ( ikumbu).
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