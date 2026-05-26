Lébamba : au gnouf pour avoir vendu des bâtons de manioc aux matières fécales

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C’est une affaire pour le moins stupéfiante qui secoue Lébamba, le chef-lieu du département de la Louetsi-Wano, dans le sud du Gabon. Une commerçante locale dort désormais derrière les barreaux de la prison centrale de Mouila. Son tort ? Avoir mis en vente des bâtons de manioc contenant des matières fécales. Révélée par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), cette affaire suscite une vague d’indignation et d’incompréhension au sein de la population.

Tout a basculé la semaine dernière lorsqu’une cliente, venue s’approvisionner de manière tout à fait ordinaire, est rentrée chez elle avec sa marchandise. C’est au moment de déballer le produit pour le consommer que l’horreur s’est matérialisée : des excréments étaient dissimulés à l’intérieur des bâtons de manioc. Profondément choquée, la victime n’a pas hésité à alerter immédiatement les forces de l’ordre. Interpellée dans la foulée, la vendeuse a rapidement été transférée à Mouila pour y être présentée devant le parquet.

Sorcellerie et lourdes sanctions

Loin d’un simple manquement aux règles d’hygiène, la justice a donné une tournure criminelle et mystique à ce dossier. La commerçante est en effet poursuivie pour des faits présumés de sorcellerie et de charlatanisme. Placée en détention préventive, elle attend désormais son procès fixé au jeudi 28 mai 2026. Si les faits sont avérés, la mise en cause risque gros : une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement ferme, doublée d’une amende salée de cinq millions de francs CFA.

Au-delà de l’hygiène, le spectre du mysticisme

Au sein de la communauté, ce fait divers relance le débat sur les dérives de certaines pratiques commerciales. Si la question de la salubrité des aliments vendus sur les marchés publics se pose avec acuité, c’est surtout le recours à des rituels mystiques pour maximiser les gains financiers qui choque les esprits. Pour beaucoup, l’introduction de matières fécales s’apparente à un fétichisme destiné à attirer la clientèle, au mépris total de la santé d’autrui.

Face à ce scandale, l’appel à la vigilance est général. Les populations réclament un durcissement des contrôles sanitaires de la part des autorités, tandis que les consommateurs, désormais méfiants, sont invités à redoubler de prudence avant de garnir leur assiette.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire