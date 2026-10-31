Naufrage du Prospector 5 : quatre corps localisés

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À la suite du naufrage tragique de la plateforme de forage auto-élévatrice « Prospector 5 », les opérations de recherche et de sauvetage au large des côtes gabonaises se poursuivent de manière soutenue. C’est ce qu’a déclaré le Vice-Amiral Bekale Meyong, Chef d’État-Major de la Marine Nationale, lors d’une déclaration de presse ce vendredi 30 octobre 2026.

Exploitée par la société Borr Drilling pour le compte de l’opérateur pétrolier BW Energy Gabon SA, la plateforme de forage s’est abîmée en mer dans des circonstances complexes. Depuis le drame, les secours sont mobilisés sans relâche pour retrouver les membres de l’équipage disparus dans la zone du naufrage.

Les équipes de recherche sous-marine sont parvenues à effectuer des percées cruciales au sein de la structure immergée. Après la localisation initiale de trois corps au fond de l’eau le mercredi 28 octobre 2026, les plongeurs et équipes de secours ont entamé la phase délicate de remontée des dépouilles.

Quatre victimes localisées et des opérations d’extraction délicates

Selon les détails communiqués par le Chef d’État-Major de la Marine Nationale, deux corps ont pu être remontés à la surface le jeudi 29 octobre 2026, suivis d’une troisième dépouille repêchée le vendredi 30 octobre.

Par ailleurs, les investigations menées dans l’épave de la plateforme ont permis d’imager et de localiser un quatrième corps, dont l’identité reste à ce stade non confirmée. Les opérations visant à identifier formellement les trois premières victimes et à extraire le quatrième corps de la structure métallique s’avèrent particulièrement complexes mais se poursuivent activement. « Les opérations d’identification de ces trois corps et de remontée du quatrième corps sont en cours. Les équipes engagées demeurent pleinement mobilisées pour la poursuite des opérations dans le respect des procédures de sécurité en vigueur. », a indiqué le Vice-Amiral Bekale Meyong, Chef d’État-Major de la Marine Nationale

Encadrement judiciaire et strict respect des normes de sécurité

Afin de garantir le strict respect du cadre légal et des procédures judiciaires, l’ensemble des interventions sur le site du naufrage s’effectue sous l’autorité directe et la présence du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tchibanga.

L’armée et les autorités maritimes ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les recherches avec rigueur, tout en veillant à la sécurité des intervenants confrontés aux risques de l’épave immergée. Le commandement militaire a précisé que chaque évolution majeure de la situation ferait l’objet d’une communication officielle ultérieure auprès de l’opinion publique et des familles.