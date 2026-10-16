Santé mentale : la dépression, loin d’être le seul trouble

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Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 5,2 % des adultes souffrent de dépression. Plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, cette maladie peut affecter profondément la vie quotidienne et, dans les cas les plus graves, conduire au suicide. Toutefois, les troubles mentaux ne se limitent pas à cette affection. Ils regroupent différentes perturbations de la pensée, des émotions ou du comportement susceptibles d’altérer le bien-être et le fonctionnement quotidien des personnes concernées, quels que soient leur âge, leur sexe ou leur origine culturelle.

Parmi ces troubles figurent notamment les troubles anxieux, caractérisés par une peur et une inquiétude excessives, parfois accompagnées de manifestations physiques comme l’accélération du rythme cardiaque ou des difficultés respiratoires. Le trouble bipolaire, quant à lui, se manifeste par une alternance d’épisodes dépressifs et de périodes d’humeur anormalement élevée. À cela s’ajoutent la schizophrénie et d’autres troubles psychotiques, qui peuvent altérer la perception de la réalité, ainsi que les troubles alimentaires, comme l’anorexie et la boulimie. Ces différentes affections nécessitent une prise en charge adaptée, pouvant associer soins médicaux, accompagnement psychologique et soutien social.

Enfants et adolescents particulièrement concernés

Les jeunes ne sont pas épargnés par ces difficultés. Selon les estimations mondiales de l’OMS, environ 8 % des enfants et 15 % des adolescents vivent avec un trouble mental. Pourtant, beaucoup ne bénéficient pas des soins nécessaires. La dépression, l’anxiété et les troubles du comportement figurent parmi les principales causes de maladie et d’incapacité dans ces tranches d’âge. Par ailleurs, le suicide représente la troisième cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans. Sans accompagnement précoce, ces difficultés peuvent persister à l’âge adulte et compromettre les parcours scolaires, professionnels et sociaux.

Face à cette situation, la santé mentale s’impose progressivement comme un droit humain universel et une composante essentielle du développement. Cependant, l’accès aux soins demeure un défi majeur. Pour réduire les besoins non satisfaits, l’OMS préconise de renforcer les systèmes de santé, de développer les soins communautaires et de favoriser la prévention ainsi que le dépistage précoce. L’accès à un accompagnement adapté doit également être facilité dans les milieux éducatifs et professionnels. Au-delà de la dépression, mieux connaître les différents troubles mentaux constitue ainsi une étape essentielle pour combattre la stigmatisation et améliorer la prise en charge des personnes concernées.