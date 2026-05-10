Prestance scénique et live, les cauchemars des artistes tcham ?

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Si le drapeau vert-jaune-bleu a flotté fièrement à Abidjan durant la 18eme édition du FEMUA, un parfum d’amertume s’est propagé dans les backstages. En effet, la réalité de la scène a rappelé à une catégorie de nos ambassadeurs de la musique précisément du genre Tcham que le studio est un cocon, mais le live est un tribunal.

On attendait une déflagration mémorable de nos étoiles de la scène urbaine, on a finalement eu droit à une rediffusion. L’Oiseau Rare, censé porter l’envol du mouvement, a encore plombé les ailes de l’enthousiasme des mélomanes de Tcham. Lui, tout comme certains de ses collègues semblent avoir emporté dans leurs valises le spectre du « déjà-entendu ».

La Tcham, un genre musical emballant finalement emballé ?

Pour le mélomane en quête de vibrations organiques, la prestation du porte étendard de la musique gabonaise s’est résumée à une pâle copie de la version studio. « Sur scène, c’était plus de l’agitation que de la scénographie, plus de dégammage que de maîtrise vocale. Il est venu nous faire la honte .kieee » a déploré un gabonais vivant en Côte d’Ivoire.

Là où la Tcham a bégayé ses gammes, les rappeurs gabonais ont, eux, déroulé le tapis rouge de la professionnalisme. En véritables héritiers spirituels du Wu-Tang Clan, Rodzeng et Cie ont prouvé que la scène est un sanctuaire qui demande une symbiose entre technique maîtrisée et connexion émotionnelle. Ces derniers n’étaient pas là pour « poser »sur un playback.

Sortir de la zone de confort chers Tchameurs

La Tcham est aujourd’hui le rythme cardiaque du Gabon, la musique la plus consommée du pays. Mais pour que ce mouvement ne soit pas qu’une tendance éphémère de réseaux sociaux, ses leaders doivent impérativement muter. Sur la scène il n’y a pas de trend Tik Tok ou des chorégraphies simplifiées. Il est donc temps de troquer les gimmicks faciles pour une véritable direction artistique.

Non il ne s’agit pas d’un conseil des puristes mais le point de vue d’un observateur amoureux de musique. Que les visages de la Tcham aillent prendre des cours de « vibration » chez leurs confrères rappeurs comme Sir Okoss. Car pour devenir une légende, il ne suffit pas d’être une star des ondes. Il faudra savoir dompter le feu du direct et transformer chaque note en une expérience sensorielle inoubliable. Moins de studio, plus de sueur !