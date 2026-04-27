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Gabon : le paludisme, l’une des premières causes d’hospitalisation 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 16h28min
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Image illustrative © D.R.
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Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), au Gabon, le paludisme représente à elle seule 38 % des admissions pédiatriques en hospitalisation, avec une incidence et une mortalité toujours élevées  chez les enfants de moins de cinq ans. Face à cette situation, les autorités sanitaires sont appelées à renforcer la prévention et à sensibiliser la population sur les gestes simples mais essentiels pour limiter la propagation de cette infection.

Chaque année, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, instituée en 2007 par l’OMS, rappelle l’importance de l’engagement politique et communautaire pour éliminer cette maladie. Pour 2026, le thème retenu est : « Motivés pour éliminer le paludisme : maintenant nous pouvons, maintenant nous devons ». Une invitation à poursuivre les efforts, à multiplier les investissements et à maintenir une vigilance constante afin d’atteindre l’objectif d’élimination du paludisme d’ici 2030.

Des actions concrètes pour réduire la propagation

Le rapport mondial sur le paludisme 2024 souligne que la situation reste préoccupante au Gabon. Les infections sont fréquentes et souvent détectées tardivement, entraînant des hospitalisations massives. Pour lutter efficacement, il est primordial d’assainir les environnements de vie, notamment dans les quartiers populaires transformés en véritables décharges à ciel ouvert. Ainsi des campagnes de nettoyage des rues et des canalisations, ainsi que la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides constituent des mesures essentielles.

Par ailleurs, le traitement préventif intermittent des femmes enceintes doit être renforcé, car elles font partie des populations les plus exposées au risque. L’urgence de l’action est d’autant plus grande que le paludisme peut être mortel s’il est mal pris en charge. L’OMS rappelle que la région africaine supporte la charge de morbidité la plus lourde, avec 94 % des cas mondiaux et 95 % des décès enregistrés sur le continent en 2022. 

La lutte contre cette maladie requiert donc une mobilisation collective, impliquant autorités publiques. Mais aussi acteurs sanitaires et communautés locales, afin de protéger les enfants et de réduire la mortalité liée au paludisme.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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