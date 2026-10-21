Gabon : Didier Simba doublement récompensé en Suisse pour son engagement dans la cybersécurité

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L’expert gabonais en cybersécurité Didier Simba a reçu deux distinctions lors des PADIS SWISS AWARDS 2026, organisés le 17 octobre à Lausanne, en Suisse. Fondateur du cabinet DSTrust, il a été désigné meilleur acteur de l’innovation, du numérique et de la technologie de la diaspora africaine, avant de recevoir le Prix spécial du jury. Une reconnaissance qui intervient alors que l’entrepreneur porte notamment un programme visant à former et accompagner vers l’emploi 200 femmes gabonaises dans les métiers de la cybersécurité d’ici 2027.

La cybersécurité gabonaise s’est illustrée lors de l’édition 2026 des PADIS SWISS AWARDS. Avec plus de treize années d’expérience dans la sécurité des systèmes d’information, Didier Simba a été récompensé pour son parcours professionnel et ses initiatives en faveur du développement des compétences numériques en Afrique. Selon un communiqué publié le 18 octobre, cette double distinction met particulièrement en lumière son engagement dans la formation, l’entrepreneuriat technologique et la promotion d’une meilleure maîtrise des enjeux de sécurité numérique sur le continent.

Une reconnaissance pour plus de 16 années d’engagement pour Didier Simba

Didier Simba s’est vu attribuer le prix du « Meilleur acteur de l’innovation, du numérique et de la technologie de la diaspora africaine », ainsi que le Prix spécial du jury. Deux récompenses décernées par les organisateurs des PADIS SWISS AWARDS, qui entendent saluer sa contribution au développement de l’écosystème africain de la cybersécurité.

Réagissant à cette distinction, le fondateur de DSTrust a tenu à dépasser la dimension individuelle de cette reconnaissance. « Ces deux distinctions sont bien plus qu’une reconnaissance personnelle. Elles témoignent de ce que nous, Africains, sommes capables d’accomplir lorsque nous croyons en nos compétences et en notre potentiel », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la nécessité de développer les compétences locales afin que les pays africains puissent davantage maîtriser leur transformation numérique.

SSIGA : 200 femmes gabonaises ciblées d’ici 2027

Parmi les initiatives portées par Didier Simba figure le programme Sécurité des Systèmes d’Information au Gabon (SSIGA), dont l’objectif est de former, certifier et accompagner vers l’emploi 200 femmes gabonaises dans les métiers de la cybersécurité d’ici 2027. Selon les données communiquées, une première cohorte de 20 participantes a déjà permis à 18 femmes d’obtenir une certification professionnelle, tandis que 16 auraient bénéficié d’une insertion professionnelle.

Ces premiers résultats, qui restent à consolider à mesure que le programme se déploie, illustrent une démarche associant formation technique et accès à l’emploi. « Avec des initiatives comme SSIGA, notre ambition est simple : faire en sorte que les opportunités que nous avons eues deviennent accessibles à des centaines de jeunes Gabonais, particulièrement aux femmes », a expliqué Didier Simba. L’enjeu est notamment de favoriser une meilleure représentation féminine dans un secteur encore confronté à des besoins importants en compétences spécialisées.

Un réseau panafricain pour renforcer la sécurité numérique

Au-delà de son entreprise, Didier Simba est président-fondateur du Club des Experts de la Sécurité de l’Information en Afrique (CESIA), présenté comme un réseau réunissant plus de 200 professionnels issus de 22 pays. Il préside également l’Association des Professionnels de la Sécurité de l’Information du Gabon (APSI-GA), qui œuvre à la structuration de l’écosystème national et à la coopération entre les spécialistes du secteur.

L’entrepreneur est par ailleurs à l’origine de l’African Cybersecurity Maturity Index (ACMI), une initiative visant à évaluer et comparer les niveaux de maturité en cybersécurité des 54 pays africains. Dans un contexte de numérisation croissante des administrations et des entreprises, ces projets soulèvent des enjeux essentiels de protection des données, de résilience des infrastructures et de souveraineté numérique. Au-delà des distinctions reçues à Lausanne, le principal défi demeure désormais la capacité de ces initiatives à former durablement des professionnels et à répondre aux besoins concrets du marché gabonais de la cybersécurité.