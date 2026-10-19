CF Mounana : Le virage jaune et vert supporter est prêt !

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Le Centre de Formation (CF) de Mounana a sorti, le jeudi 15 Octobre 2026, sa tenue de gala pour ses fans. En effet, le Champion en titre de National foot 2 a présenté ses nouvelles tuniques supporters lors d’une conférence de presse animée par son président, Gregue Nguele Opiangah, aux côtés de Harold Leckat, Directeur de publication de Gabon Media Time, et de Darlin Harper, Manager d’Entre Nous Bar.

Devant les médias locaux et les férus du sport roi, le patron du club de Mounana a déroulé le nouveau kit. Deux types de maillots ont été concoctés. Un maillot aux couleurs traditionnelles du club fondé par Hervé Patrick Opiangah et un second à la teinte noir et verte. À cela se greffent des gadgets et des accessoires qui vont agrémenter chacune des sorties des Mounanais.

CF Mounana, plus qu’un club, une appartenance !

Interrogé sur le choix de la neutralité et des motifs, Gregue Nguele Opiangah a précisé la philosophie derrière cette collection. Côté tarifs, le club joue la carte de la proximité. Et ce, d’autant plus que le maillot est affiché à 20 000 FCFA, tandis que la casquette et l’écharpe sont à 5 000 FCFA l’unité. Autant dire qu’avec 30.000 FCFA seulement vous êtes revêtus du complet CF Mounana. Une aubaine pour les fans dudit club.

De quoi équiper toute la tribune sans casser la tirelire, des ultras aux familles. Il est judicieux de souligner que les tuniques sont disponibles en vente physique à Entre Nous Bar, aux Charbonnages via le 076 39 56 32 et Entre Nous Bar Bikele au 077 20 50 44. Un choix stratégique pour Gregue Nguele Opiangah qui a martelé que les sponsors en leur qualité de partenaires jouent leur partition. Ce à quoi souscrit d’emblée, Darlin Harper, Manager d’Entre Nous Bar.

Par ailleurs, la cérémonie a tenu toutes ses promesses avec tour à tour la présentation des deux maillots, la diffusion du spot publicitaire avec la participation de recrues, les allocutions des sponsors Gabon Media Time et Entre Nous Bar puis le défilé de mannequins en tuniques supporters. Une chose est sûre, l’ambition du CF Mounana est de le ramener au stade de club populaire, proche de sa fanbase, capable de représenter bien plus qu’une identité sportive.