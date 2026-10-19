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Octobre Rose : Ceca-Gadis offre un dépistage à ses collaboratrices à Libreville et Port-Gentil

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 octobre 2026 à 10h31min
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Ceca-Gadis Port-Gentil en célébration d'Octobre Rose © D.R.
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Du 19 au 23 octobre 2026, Ceca-Gadis organise une campagne gratuite de dépistage du cancer du sein pour l’ensemble de ses collaboratrices, en partenariat avec le Centre Diagnostic. Proposée à Libreville et à Port-Gentil, cette opération volontaire associe examen clinique, conseils et confidentialité des informations médicales, selon le dispositif annoncé par le groupe.

À travers cette initiative d’Octobre Rose, l’entreprise entend faciliter l’accès de ses équipes à un rendez-vous de prévention. Tous les postes sont concernés, avec une prise en charge intégrale des frais. Lisa-Marie Bongotha, directrice Communication et Digitalisation de CECA-GADIS, indique participer elle-même à l’opération aux côtés de ses collègues, afin d’encourager une démarche que la peur ou la pudeur peuvent freiner.

Un rendez-vous gratuit dans les deux villes

Les consultations sont prévues de 8 heures à 13 heures. À Libreville, les collaboratrices sont accueillies au Centre Diagnostic de Libreville, dans la salle Koulamoutou. À Port-Gentil, l’opération se déroule à l’infirmerie de CECA-GADIS, sous la supervision de l’infirmière de l’entreprise, Brigitte Sibi.

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Le parcours comprend un échange privé avec un professionnel de santé, un examen clinique des seins par palpation avec l’accord de la participante, puis des conseils sur les changements à surveiller et les éventuelles suites à donner. La participation reste volontaire, précise le briefing transmis aux médias.

La confidentialité au cœur du dispositif

Selon CECA-GADIS, les échanges, examens et résultats sont protégés par le secret médical. Les résultats sont remis personnellement aux participantes et aucune information médicale individuelle n’est transmise à l’employeur. L’entreprise présente ces garanties comme une condition essentielle de son engagement.

« Une entreprise citoyenne, ce n’est pas une entreprise qui parle de ses valeurs : c’est une entreprise qui prend rendez-vous pour la santé de ses équipes », souligne Lisa-Marie Bongotha. Le groupe affirme vouloir prolonger cette démarche de prévention au bénéfice de l’ensemble de ses collaborateurs.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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