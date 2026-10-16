Gabon : Stéphane Olouna Mouba dans ses fonctions à l’Environnement !

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Le ministre Stéphane Olouna Mouba a officiellement reçu, ce vendredi 16 octobre 2026, les charges du ministère de l’Environnement, lors d’une cérémonie de passation tenue au siège du département. Cette phase protocolaire est intervenue 5 jours après le remaniement du 11 octobre qui a acté la dissociation de ce portefeuille d’avec celui des Eaux et Forêts qui reste entre les mains de Maurice Ntossui Allogo.

Présidée par le Secrétaire général adjoint du Gouvernement, la cérémonie a consacré l’autonomie d’un ministère désormais de plein exercice. À ce propos, Christian Emane N’na, a souligné que le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a voulu cette réorganisation pour concentrer les efforts sur les enjeux environnementaux, notamment les crédits carbone, alors que le Gabon aborde une phase nouvelle de son développement.

Stephen Olouna Mouba déterminé à mener à bon port l’Environnement !

Dans son allocution, Christian Emane N’na a salué le bilan du ministre sortant, Maurice Ntossui Allogo, qu’il a décrit comme un homme d’action. Un militaire de formation discipliné qui a conduit la manœuvre depuis le terrain. Pour sa part, le cédant a justifié la réforme par un impératif d’efficacité. Ainsi avec l’environnement, le climat et la faune sous une même tutelle, la dispersion des efforts retardait l’atteinte des objectifs.

Conscient du profil de ce successeur, le ministre des Eaux et forêts a rappelé évoqué l’hypothèse d’un « binômage » indispensable. Non sans manquer de rappeler l’intérêt de continuer de mettre « les bonnes personnes à la bonne place » et a invité les deux hommes à former un tandem. En réaction, Stéphane Olouna Mouba a exprimé sa gratitude au président de la République. Connaisseur la maison, il s’est sorti dit honoré d’avoir été choisi pour établir un écosystème favorable à l’environnement.

À ce niveau, Stephen Olouna Mouba a souligné que l’environnement et le climat sont des domaines transversaux, qui concernent les mines, la forêt, l’agriculture et l’économie. De ce fait, il saura compter sur le ministre délégué et sur l’ensemble du gouvernement pour cette tâche. Le nouveau ministre a prévenu que la tâche exigera des sacrifices. Mais son engagement pour des résultats tangibles, conformes à l’agenda fixé par le chef de l’État reste intact.