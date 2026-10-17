Bitam : un retraité de 80 ans assassiné avant d’être dépouillé à Medoumou

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Michel Archange Opwè Ndong, retraité de 80 ans, a été retrouvé sans vie le dimanche 11 octobre 2026 à son domicile du quartier Onône Obere, au village Médoumou dans le canton Mbo’a, près de Bitam. Quelques jours après la découverte macabre, 3 individus, soupçonnés de l’avoir tué pour obtenir son code Airtel Money, ont été interpellés, d’après Oyem Infos et des sources familiales.

Alors que d’aucuns estiment que la retraite est la phase la plus sereine, il est des situations qui remettent en cause cette vision idyllique de la retraite. C’est ce qui serait arrivé au village Medoumou il y a moins d’une semaine où le corps d’un octogénaire, qui vivait seul, a été découvert en état de décomposition. Selon des sources concordantes, sa disparition avait été tenue pour naturelle, avant que les éléments de l’enquête n’évoluent.

3 jeunes hommes dans les filets de la justice

Selon les déclarations qui leur sont attribuées, Beh Oto’o, alias « Souci », Ebang Mvé, alias « Tino », et Ébang Ondo, alias « Cécé », se seraient introduits chez la victime dans la nuit du 9 octobre 2026. L’un d’eux l’aurait étranglée pendant que les deux autres l’auraient immobilisée par les mains et les pieds, afin d’obtenir son code. Face à son refus, ils l’auraient tuée. Toujours selon notre source, ces derniers auraient quitté les lieux avec 600 000 FCFA, deux fusils de chasse et le téléphone portable du défunt.

Un sacré butin dérobé à un compatriote qui ne demandait qu’à vivre sa paisible retraite dans son village. Les détails de l’enquête révèlent que les suspects auraient tenté de maquiller leur crime. Pour ce faire, le regretté aurait été allongé sur le lit, bras et jambes croisés. Un détail important, les présumés assassins, auraient décidé d’ouvrir les fenêtres. Ainsi, chacun aurait pu croire qu’une courte maladie ou une crise de vieillesse aurait eu raison de lui. Le pot aux roses aurait été découvert suite à une indiscrétion faite à un de leurs amis.

Ce serait ce dernier qui aurait vendu la mèche car craignant d’être impliqué. Il est tout de judicieux de préciser qu’à l’heure où nous couchons ces lignes, les mis en cause demeurent présumés innocents jusqu’à une décision de justice définitive. Si la qualification d’assassinat était retenue au terme de l’instruction, les 3 mis en cause encourraient la réclusion criminelle à perpétuité, en application de l’article 223 du Code pénal gabonais. Il s’agit de la peine maximale au Gabon, où la peine de mort est abolie.