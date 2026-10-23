Gabon : le budget de la Défense en baisse de 34,9 milliards de FCFA en 2027

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Le projet de loi de finances initiale pour l’exercice 2027 prévoit une réduction de 34,9 milliards de FCFA du budget consacré à la Défense nationale. L’enveloppe de cette mission passerait de 307,4 milliards de FCFA en 2026 à 272,5 milliards en 2027, soit une diminution de 11,35 %. Auditionnée le mercredi 21 octobre 2026 par la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l’Assemblée nationale, la ministre d’État Brigitte Onkanowa a défendu les priorités de son département, alors que les forces armées doivent poursuivre leur modernisation et améliorer les conditions de vie des militaires.

Comment poursuivre la modernisation de l’armée gabonaise avec des ressources budgétaires en diminution ? Cette interrogation s’est invitée dans les travaux parlementaires consacrés à l’examen du projet de loi de finances 2027. Devant les députés, réunis sous la présidence de Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou, la ministre d’État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, a présenté les orientations de son département dans un contexte de contraction des crédits prévisionnels.

Une réduction budgétaire de plus de 11 %

Selon les données présentées devant la représentation nationale, la mission Défense bénéficierait de 272 507 383 618 FCFA en 2027, contre 307 394 569 097 FCFA en 2026. La différence représente précisément 34 887 185 479 FCFA, soit une baisse de 11,35 %.

Cette évolution intervient alors que le ministère doit poursuivre l’application de la loi de programmation militaire 2025-2029. Les priorités annoncées comprennent notamment le renforcement des capacités opérationnelles, l’acquisition d’équipements modernes et l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les casernes.

La modernisation des forces armées face aux contraintes financières

Au cours de son audition, Brigitte Onkanowa a insisté sur la nécessité d’adapter les capacités des forces armées gabonaises à la diversité des menaces sécuritaires. Cette ambition suppose des investissements dans les équipements, les infrastructures et les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions de défense.

Toutefois, les informations communiquées par l’Assemblée nationale ne précisent pas la répartition détaillée des crédits entre les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement. Cette absence de ventilation ne permet pas de déterminer quels programmes seront directement affectés par la réduction budgétaire annoncée.

Un atelier de confection des uniformes militaires en perspective

Parmi les projets évoqués figure la création d’un atelier de confection des uniformes militaires. Cette initiative pourrait contribuer à développer une capacité locale de production et à réduire certains besoins d’approvisionnement extérieur. La ministre d’État a assuré les parlementaires du démarrage prochain des activités de cet atelier.

Aucun montant d’investissement, calendrier précis ou objectif de production n’a cependant été communiqué. À ce stade, l’enjeu pour le ministère de la Défense sera donc de démontrer comment les priorités de modernisation pourront être financées malgré la diminution des ressources prévues. L’examen parlementaire du budget 2027 devra permettre de mieux apprécier les arbitrages envisagés entre impératifs sécuritaires, équipements militaires et conditions de vie des personnels.