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France : le Parlement adopte définitivement le droit à «l’aide à mourir»

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 juillet 2026 à 10h50min
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Après plusieurs années de débats politiques, éthiques et sociétaux, la France franchit une étape majeure dans l’évolution de sa législation sur la fin de vie. Mercredi, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi créant un droit à « l’aide à mourir », ouvrant, sous des conditions strictes, la possibilité pour certains patients atteints de maladies graves et incurables d’obtenir l’administration d’un produit létal. Une réforme historique qui fait entrer la France dans le cercle des pays ayant légalisé une forme d’assistance à mourir.

L’adoption de ce texte marque l’aboutissement d’un engagement porté par le président Emmanuel Macron, dont la concrétisation avait été reportée à plusieurs reprises. Selon Le Monde, le gouvernement a choisi de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale, qui a approuvé la réforme par 291 voix contre 241, sous les regards des partisans et des opposants présents dans les tribunes.

Ce vote consacre un tournant dans l’approche française de la fin de vie, sujet particulièrement sensible qui a nourri de vifs débats au sein de la classe politique, des milieux médicaux, des associations de patients et des représentants des cultes.

Un dispositif encadré par des conditions strictes

La nouvelle loi prévoit, pour la première fois en France, la possibilité de recourir à une assistance au suicide, voire à une euthanasie dans certains cas précisément définis.

Le dispositif est réservé aux personnes majeures atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, à condition qu’elles soient en mesure d’exprimer une volonté « libre et éclairée ».

Le texte prévoit qu’un médecin évalue l’éligibilité du patient, avant qu’une procédure collégiale ne soit menée afin de vérifier le respect des critères fixés par la loi. La décision finale revient toutefois au médecin.

Le patient conserve également la possibilité de revenir sur son choix à tout moment. Dans la majorité des situations, il devra administrer lui-même le produit létal. Toutefois, lorsque son état physique ne lui permet pas d’accomplir ce geste, celui-ci pourra être réalisé par un médecin ou un infirmier.

La France rejoint plusieurs pays ayant déjà légalisé cette pratique

Avec cette réforme, la France rejoint les États ayant déjà ouvert un droit encadré à l’aide à mourir, notamment la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le Canada ou encore l’Uruguay.

Si ses défenseurs y voient une avancée majeure en faveur de la dignité et de l’autonomie des patients confrontés à des souffrances insupportables, ses détracteurs continuent d’exprimer leurs inquiétudes quant aux implications éthiques, médicales et sociétales d’un tel dispositif.

Cette adoption ouvre désormais une nouvelle étape pour le système de santé français, qui devra mettre en œuvre les procédures prévues par la loi tout en conciliant liberté de choix des patients, accompagnement médical et garanties destinées à prévenir tout abus.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 juillet 2026 à 10h50min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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