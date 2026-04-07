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Port-Gentil : des investisseurs chinois explorent le potentiel agricole de l’Ogooué-Maritime 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 13h46min
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La délégation d'investisseurs chinois en visite dans l'Ogooué Maritime © D.R.
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Dans une dynamique de diversification économique sans précédent, la province de l’Ogooué-Maritime franchit une étape charnière. Les 03 et 04 avril, une délégation de dix investisseurs de la République populaire de Chine a mené une mission de prospection intensive, ciblant le potentiel agropastoral de la région.

Sous l’impulsion de Michel Régis Onanga Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale, et pilotée localement par le maire de Port-Gentil, Pascal Houangni Ambouroue, cette visite s’inscrit dans la stratégie nationale de réduction de la dépendance aux importations alimentaires.

Accueillis par le premier adjoint au maire Urbain Makoumbi, et accompagnés par les experts de l’Agriculture et du Cadastre, les investisseurs ont exploré trois sites stratégiques reflétant la diversité du terroir gabonais. La première étape était la Zone de Rallier dans le département d’Étimboué, Véritable joyau de 700 hectares, ce site offre des plaines fertiles idéales pour des projets de grande échelle.

Par la suite, la délégation s’est rendue au Jardin d’Eden dans le département de Bendjé. Cet espace de 65 hectares est consacré à l’aviculture, dont l’atout majeur reste la proximité immédiate avec les infrastructures portuaires. Le dernier site visité était l’ex-AgriPog (IGAD), un pôle opérationnel de 14 hectares spécialisé dans le maraîchage et l’élevage porcin, démontrant le savoir-faire local déjà existant.

Des perspectives concrètes pour l’emploi

Au-delà de la simple observation, cette mission a permis des échanges directs avec les autorités administratives, notamment Eugénie Marie Caroline Kamara, Préfet de Bendjé. Les investisseurs chinois ont salué la richesse des sols et la qualité de l’accueil, manifestant un intérêt marqué pour des partenariats structurants. « Cette mission participe à l’industrialisation des chaînes de valeur agricoles et à la création d’emplois durables pour nos jeunes », souligne l’administration locale.

À l’heure où le Gabon accélère sa transition économique, le succès de cette mission laisse présager l’émergence prochaine d’un pôle agricole moderne dans l’Ogooué-Maritime, transformant ses terres en véritable moteur de croissance nationale.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 13h46min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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