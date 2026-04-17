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Port-Gentil : aux arrêts à la DGR l’entrepreneur chargé de la réhabilitation du LJAA clame son innocence

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 17 avril 2026 à 15h03min
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Arsène Boundzanga, responsable de la société King Industry et adjudicataire du chantier de réhabilitation du lycée Joseph Ambouroue Avaro, se trouve actuellement en garde à vue dans les locaux de la Direction générale des Recherches (DGR). Accusé de détournement de fonds publics sur instruction du procureur de la République, l’homme d’affaires conteste vigoureusement ces griefs, comme le rapporte Ogooué Maritime Infos (OMI).

Le projet, lancé fin 2023 sous la pression de la rentrée scolaire, semble s’être embourbé dans des complications administratives et techniques. Selon l’entrepreneur, les travaux sont réalisés à 70 %. Il affirme avoir perçu environ 1,78 milliard de FCFA sur un marché global réévalué à 3,4 milliards par une taskforce, suite à une contre-expertise.

Arsène Boundzanga se dit « surpris » par son interpellation, arguant que le montant des travaux déjà exécutés dépasse largement les sommes encaissées. Pour maintenir la cadence dans la cité pétrolière, l’entreprise aurait préfinancé une grande partie du chantier, s’endettant lourdement. « Nous avons dû louer des bateaux pour acheminer le matériel depuis Libreville. Alors que plusieurs chantiers étaient à l’arrêt, celui du lycée n’a jamais cessé », confie-t-il via OMI.

Une rigueur professionnelle en question

Si l’entrepreneur pointe du doigt les retards de paiement de l’État et des études initiales erronées, certaines sources évoquent une forme de légèreté. En signant la convention initiale, Boundzanga aurait sous-évalué l’ampleur des besoins réels, reléguant au second plan la vérification des études techniques.

Cette interpellation s’inscrit dans la droite ligne des instructions du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à auditer sans complaisance l’utilisation des fonds publics. Alors que l’établissement accueille plus de 7 000 élèves, l’enjeu est désormais double : judiciaire et social.

Au terme de son enquête à la DGR, le patron de King Industry devrait être transféré vers une juridiction spéciale à Libreville pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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