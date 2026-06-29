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PLFR 2026 : coupe de 63 milliards FCFA dans le budget de l’eau et de l’électricité

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 29 juin 2026 à 13h07min
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Les populations de Bambouchine recoltant de l'eau dans une source souteraine © GMT
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Initialement doté de 162,6 milliards de FCFA dans la Loi de finances initiale 2026, le budget du ministère de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie enregistre une réduction de 63 milliards de FCFA dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative (PLFR). Les crédits alloués à ce département passent ainsi à 99,6 milliards de FCFA. Cette baisse a été dévoilée lors de l’audition du ministre Philippe Tonangoye devant la commission des Finances du Sénat, chargée d’examiner le volet consacré à la gestion et au contrôle des ressources hydrauliques et énergétiques de la mission interministérielle. Une diminution significative qui intervient dans un contexte où les attentes des populations en matière d’accès à l’eau potable et à l’électricité restent particulièrement fortes.

Face aux sénateurs, Philippe Tonangoye a reconnu que les objectifs fixés en début d’exercice ne pourront être atteints dans leur intégralité. Selon le membre du gouvernement, les contraintes économiques et financières auxquelles l’État est confronté imposent une révision des priorités budgétaires. Cette nouvelle trajectoire se traduit par une baisse des investissements publics et la déprogrammation de plusieurs projets jugés prioritaires. Le ministre a également appelé les populations à faire preuve de patience, tout en assurant que les efforts se poursuivront pour répondre progressivement aux difficultés qui affectent le secteur.

Des contraintes budgétaires

Cette annonce intervient alors que les coupures d’eau et les délestages électriques continuent de rythmer le quotidien de nombreux Gabonais, notamment dans le Grand Libreville. Malgré les multiples plaintes des usagers et les promesses d’amélioration formulées ces dernières années, les défaillances du service public persistent. Dans ce contexte, la réduction des crédits suscite des interrogations sur la capacité de l’État à renforcer les infrastructures existantes, à accélérer les projets en cours et à améliorer durablement la qualité de l’approvisionnement en eau et en électricité.

Si le gouvernement justifie cette contraction budgétaire par la nécessité d’adapter les dépenses publiques à un environnement financier plus contraignant, les incertitudes demeurent quant à ses conséquences concrètes. Rien ne permet, à ce stade, de garantir une amélioration rapide des conditions de vie des populations confrontées aux interruptions récurrentes des services essentiels. La principale interrogation porte désormais sur la capacité des autorités à préserver les chantiers les plus stratégiques malgré la baisse des ressources. À défaut, cette réduction de 63 milliards de FCFA pourrait accentuer les difficultés déjà observées dans un secteur considéré comme l’un des plus sensibles du pays.

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