Journée nationale du Drapeau : Oligui Nguema en communion avec la notabilité du Grand Libreville

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En marge des cérémonies marquant la 17ᵉ édition de la Journée nationale du Drapeau qui s’est tenu ce dimanche 09 août 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema , a accordé une audience aux notables du Grand Libreville. Cette rencontre a notamment réuni les chefs traditionnels ainsi que les chefs de quartiers et de villages, autour des enjeux liés à la cohésion sociale et au renforcement du dialogue avec les communautés.

Au cours de ces échanges il était question pour le Chef de l’Etat d’aborder les grands sujets de l’actualité nationale et continentale, ainsi que les aspects culturels liés à cette journée symbolique. Les notables ont salué le caractère innovant et inclusif de cette 17ᵉ édition, affirmant ainsi leur fierté et leur adhésion à la vision de développement inclusif, de cohésion et d’unité nationale portée par le Président de la République.

Les notables, relais du « Gabon nouveau »

Par ailleurs, Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé ses hôtes à s’investir pleinement dans la construction du « Gabon nouveau ». Il les a invités à porter sa vision et les actions engagées pour le pays jusque dans leurs circonscriptions, et à mobiliser les populations pour fédérer le plus grand nombre autour des ambitions fixées pour le Gabon.

Cette rencontre vient ainsi réaffirmer l’importance du dialogue entre les pouvoirs publics et les représentants des communautés. À travers ces échanges, le Chef de l’État entend renforcer la proximité avec les forces vives de la Nation et fédérer les énergies autour des grands chantiers portés pour l’avenir du pays.

Il faut d’ailleurs souligner qu’au-delà du symbole que représente la Journée du Drapeau, cette initiative démontre la volonté du président de la République de recueillir l’avis de chaque couche de la société gabonaise surtout dans un contexte de réaffirmation de l’identité nationale.

Francise Nleme Meye , journaliste stagiaire