Projet de budget 2027 : le budget de l’entrepreneuriat et du commerce recule de 7,2 %

Ecouter l'article

Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une réduction des crédits consacrés à la mission Entrepreneuriat et commerce. Selon les données budgétaires précédemment examinées, son enveloppe passerait de 9,66 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 8,96 milliards en 2027, soit une diminution de 700 millions de FCFA, correspondant à 7,2 %. Cette contraction intervient alors que les pouvoirs publics entendent stimuler l’initiative privée, faciliter la création d’entreprises et renforcer la diversification de l’économie gabonaise. Elle soulève une interrogation : les moyens prévus permettront-ils de soutenir efficacement les entrepreneurs, notamment les petites et moyennes entreprises confrontées à des difficultés de financement et d’accès aux marchés ?

Au Gabon, la promotion de l’entrepreneuriat occupe une place importante dans les orientations économiques affichées par les autorités. La création de nouvelles entreprises, la formalisation des activités économiques et le développement du commerce constituent des leviers pour élargir le tissu productif national et favoriser l’emploi. Pourtant, le PLF 2027 prévoit une réduction de l’enveloppe globale de la mission Entrepreneuriat et commerce. Si cette évolution ne signifie pas nécessairement une diminution uniforme des dispositifs d’accompagnement, elle invite à examiner la répartition des crédits et leur capacité à répondre aux besoins des opérateurs économiques. Car au-delà des formalités de création, la principale difficulté demeure souvent celle de la pérennité des entreprises.

Une réduction qui interroge sur les moyens consacrés aux PME

La mission Entrepreneuriat et commerce enregistrerait ainsi une contraction d’environ 700 millions de FCFA. Cette baisse doit toutefois être distinguée des mesures fiscales destinées à encourager la création d’entreprises. Le PLF 2027 prévoit notamment, à l’article 4, une exonération temporaire d’impôt sur les sociétés pour certaines entreprises nouvelles. Si cet avantage peut soutenir les structures qui réalisent rapidement des bénéfices imposables, il ne constitue pas un financement direct des investissements, du fonds de roulement ou des dépenses de fonctionnement des entrepreneurs.

L’analyse des crédits affectés à l’accompagnement des PME, à la formalisation et à la promotion du commerce nécessite une ventilation précise par programme. Les montants globaux disponibles ne permettent pas d’attribuer les 700 millions de FCFA de réduction à un dispositif particulier. Il serait donc prématuré d’affirmer que les aides aux PME, les actions de formalisation ou les programmes de développement commercial subiront individuellement une diminution. Cette clarification est pourtant essentielle pour mesurer les effets réels des arbitrages budgétaires.

Formalisation et accès aux marchés : des enjeux au-delà de la fiscalité

La création d’une entreprise ne constitue que la première étape d’un parcours entrepreneurial. Une fois immatriculées, les petites structures doivent trouver des clients, financer leurs équipements, respecter leurs obligations administratives et supporter des charges parfois importantes avant de recevoir leurs premiers paiements. Dans ces conditions, l’efficacité des politiques publiques dépend autant de la simplification des formalités que de l’accès au crédit, à la commande publique et aux débouchés commerciaux.

Le développement du commerce constitue également un levier pour les entreprises gabonaises, notamment celles qui souhaitent distribuer des produits locaux ou accéder à de nouveaux marchés. Les actions de promotion commerciale, l’accompagnement à la mise en conformité et la structuration des circuits de distribution peuvent contribuer à leur développement. Mais leur portée dépendra des ressources effectivement affectées à ces dispositifs. Une diminution de la mission budgétaire ne permet pas, à elle seule, de déterminer lesquels seront maintenus, renforcés ou réorientés.

Soutenir les entreprises existantes autant que les nouvelles créations

La réduction annoncée intervient dans un contexte où la politique entrepreneuriale ne peut être appréciée uniquement à travers le nombre d’entreprises créées. La pérennité des structures déjà en activité constitue un enjeu tout aussi important. Une PME qui emploie plusieurs salariés, honore ses obligations fiscales et sociales et participe à l’économie locale peut se retrouver fragilisée par des retards de paiement, une insuffisance de commandes ou un accès limité au financement.

Pour apprécier la cohérence du PLF 2027 avec les ambitions gouvernementales, il faudra donc identifier les crédits réellement consacrés aux PME, les organismes chargés de leur accompagnement et les résultats attendus des programmes financés. Le nombre d’entreprises accompagnées, leur taux de survie, les emplois maintenus et les financements mobilisés constitueraient des indicateurs pertinents. Car l’enjeu pour le Gabon n’est pas seulement de faciliter la création de nouvelles entreprises, mais aussi de garantir aux structures existantes les conditions nécessaires pour survivre, investir et créer durablement des emplois.