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Gabon : 515 902 personnes en situation d’emploi en 2024

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 mai 2026 à 11h22min
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Une vue de Libreville © D.R.
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515 902 personnes étaient en situation d’emploi en 2024 au Gabon, selon les résultats de l’Enquête nationale sur l’emploi et le chômage présentés le 29 avril dernier. Un chiffre qui, rapporté aux plus de 1,2 million de personnes en âge de travailler, met en évidence une réalité contrastée. Moins d’un actif sur deux dispose d’un emploi. Réalisée à partir des données du recensement général de 2013, mais selon une méthodologie rigoureuse et actualisée, cette enquête offre une photographie fiable du marché du travail. Elle estime par ailleurs à 108 733 le nombre de chômeurs, soit un taux de 17,4 %.

La structure de l’emploi révèle une prédominance du salariat, qui concerne 304 382 personnes, soit 59 % des actifs occupés. Les travailleurs indépendants représentent quant à eux 39 %, tandis que les travailleurs non rémunérés et les chefs d’entreprise ne constituent chacun qu’environ 1 %. Le secteur privé demeure le principal pourvoyeur d’emplois avec 194 804 postes, contre 109 578 dans le secteur public. Par ailleurs, une large majorité des emplois recensés relève du secteur formel, qui concentre 84 % des postes.

Une structuration du marché du travail encore contrastée

L’analyse met également en lumière des disparités importantes selon les zones géographiques. Le milieu rural affiche un taux d’emploi plus élevé (54,4 %) que les zones urbaines (39 %), une situation largement portée par les activités agricoles qui mobilisent une part importante de la population active. À l’inverse, les villes concentrent davantage de chômeurs, traduisant une pression accrue sur le marché du travail urbain et une inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi.

Malgré ces indicateurs, des fragilités persistent dans la qualité des emplois. Une part non négligeable des actifs évolue dans des conditions précaires, notamment en lien avec l’informalité. Bien que l’enquête indique une majorité d’emplois formels, une proportion significative reste en dehors des mécanismes de protection sociale, comme en témoigne le faible taux de déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale. Réalisée auprès de plus de 3 400 ménages sur l’ensemble du territoire, cette étude constitue un outil d’aide à la décision pour orienter les politiques publiques vers une amélioration durable de l’emploi.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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