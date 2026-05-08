Élections professionnelles : 64,2% de participation au premier tour

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Les premières élections professionnelles au Gabon ont débuté le 28 avril avec la tenue du premier tour. Un processus qualifié par le gouvernement de « globalement satisfaisant sur toute l’étendue du territoire national », et qui a donné lieu à un taux de participation de 64,2%. C’est en tout cas ce qui ressort des résultats provisoires rendus publics par la ministre du Travail, Jacqueline Ilogue Epse Bignoumba.

Selon la commission nationale des élections professionnelles, organe chargé de l’organisation du scrutin, pas moins de 109 organisations syndicales étaient en compétition pour représenter 24 ministères sur 28. Grands absents de ce premier tour, ce sont les organisations syndicales du secteur privé. Une anomalie que la commission électorale entend corriger au second tour qui aura lieu le 13 mai.

Des candidats indépendants pour le secteur privé

Si 36 501 agents publics se sont déplacés aux urnes le 28 avril, la commission a déploré la quasi-absence du privé. En vue de favoriser leur participation au second tour, elle a invité les entreprises du privé à « déposer les PV à la commission nationale des Élections professionnelles et aux délégations provinciales ou aux inspections départementales du travail ».

Les entreprises et administrations publiques n’ayant pas pris part au scrutin lors du premier tour faute d’organisation syndicales pourront présenter des listes indépendantes au second tour. L’objectif est de parvenir à un paysage professionnel entièrement doté d’organisations représentatives en vue de faciliter le dialogue social avec le gouvernement et les chefs d’entreprises. Soulignons que dans le cadre du dépôt des recours sanctionnant la fin du premier tour, les candidats ont jusqu’à ce 7 mai pour le faire en vue d’un examen des requêtes les 8 et 9 mai.