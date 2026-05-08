Derniers articlesPOLITIQUE

Élections professionnelles : 64,2% de participation au premier tour

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 mai 2026 à 15h46min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Des agents du secteur communication lors du vote du 28 avril 2026 © L'Union
Ecouter l'article

Les premières élections professionnelles au Gabon ont débuté le 28 avril avec la tenue du premier tour. Un processus qualifié par le gouvernement de « globalement satisfaisant sur toute l’étendue du territoire national », et qui a donné lieu à un taux de participation de 64,2%. C’est en tout cas ce qui ressort des résultats provisoires rendus publics par la ministre du Travail, Jacqueline Ilogue Epse Bignoumba.

Selon la commission nationale des élections professionnelles, organe chargé de l’organisation du scrutin, pas moins de 109 organisations syndicales étaient en compétition pour représenter 24 ministères sur 28. Grands absents de ce premier tour, ce sont les organisations syndicales du secteur privé. Une anomalie que la commission électorale entend corriger au second tour qui aura lieu le 13 mai.

Des candidats indépendants pour le secteur privé 

Si 36 501 agents publics se sont déplacés aux urnes le 28 avril, la commission a déploré la quasi-absence du privé. En vue de favoriser leur participation au second tour, elle a invité les entreprises du privé à « déposer les PV à la commission nationale des Élections professionnelles et aux délégations provinciales ou aux inspections départementales du travail »

Les entreprises et administrations publiques n’ayant pas pris part au scrutin lors du premier tour faute d’organisation syndicales pourront présenter des listes indépendantes au second tour. L’objectif est de parvenir à un paysage professionnel entièrement doté d’organisations représentatives en vue de faciliter le dialogue social avec le gouvernement et les chefs d’entreprises. Soulignons que dans le cadre du dépôt des recours sanctionnant la fin du premier tour, les candidats ont jusqu’à ce 7 mai pour le faire en vue d’un examen des requêtes les 8 et 9 mai. 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 mai 2026 à 15h46min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Owendo : un gigantesque «nid-de-poule» menace l’axe stratégique vers le Port

8 mai 2026 à 15h53min

Un traitement antipaludisme spécifique aux nourrissons reconnu par l’OMS !

8 mai 2026 à 14h17min

Gabon : Olam Palm et Olam Rubber réaffirment leurs ambitions agricoles et industrielles

8 mai 2026 à 14h10min

CHUL : 5 062 vaccinations enregistrées en 2025

8 mai 2026 à 13h51min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Orphelins du Sida : 90% des cas recensés en Afrique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Orphelins du Sida : 90% des cas recensés en Afrique
[#Reportage] PK12 : retour des embouteillages, des usagers ulcérés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] PK12 : retour des embouteillages, des usagers ulcérés
[#Reportage] Affaire Mbanié : en route vers un accord de coopération transfrontalière ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Affaire Mbanié : en route vers un accord de coopération transfrontalière !
[#Reportage] Gabon : objectif de 125 000 tonnes de poulet grâce à 5 conventions signées 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : objectif de 125 000 tonnes de poulet grâce à 5 conventions signées
[#VôVô] Paule Maroussia dite La Dame Mode Désigner Mode,consultante de structuration sectorielle 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#VôVô] Paule Maroussia dite La Dame Mode Désigner Mode,consultante de structuration sectorielle
[#MicroTrottoir] Tenues africaines, Faut-il octroyer une prime vestimentaire aux agents publics ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#MicroTrottoir] Tenues africaines, Faut-il octroyer une prime vestimentaire aux agents publics ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page