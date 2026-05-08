Gabon : le développement ne se décrète pas, il se ressent dans la vie des citoyens

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Le développement d’un pays ne peut être réduit à des infrastructures, des annonces budgétaires ou des chiffres de croissance. Comme le rappelait l’économiste français François Perroux, il repose avant tout sur des transformations sociales et mentales capables d’améliorer durablement les conditions de vie des populations. Au Gabon, la véritable mesure du développement devrait se jouer sur quatre piliers essentiels : la formation, la santé, l’éducation et le pouvoir d’achat.

« Le développement, c’est la combinaison des changements sociaux et mentaux aptes à faire croître le produit réel d’une société. » Cette définition de François Perroux conserve aujourd’hui une résonance particulière pour le Gabon. Elle rappelle une vérité souvent oubliée dans les débats publics : le développement ne se limite pas à la croissance économique. Un pays peut afficher des chiffres macroéconomiques flatteurs tout en laissant sa population dans la précarité, le doute et l’exclusion.

Depuis plusieurs années, le Gabon parle beaucoup de transformation, de modernisation et de diversification économique. Mais au-delà des discours institutionnels, une question fondamentale demeure : le citoyen ressent-il réellement une amélioration de ses conditions de vie ? Car c’est là que se situe la frontière entre la croissance statistique et le développement réel. Le développement commence lorsque les populations vivent mieux, se soignent mieux, apprennent mieux et travaillent dans des conditions dignes.

La formation, premier levier d’une économie moderne

Aucun pays ne se développe durablement sans investir massivement dans la formation de son capital humain. Le véritable pétrole du Gabon n’est pas dans son sous-sol : il est dans sa jeunesse. Pourtant, une partie importante de cette jeunesse continue d’évoluer dans un système où l’accès à des formations qualifiantes demeure limité, parfois déconnecté des besoins réels du marché de l’emploi.

Former ne consiste pas seulement à délivrer des diplômes. Il s’agit de transmettre des compétences, de développer l’esprit critique, l’innovation et la capacité à s’adapter à une économie en mutation. Un pays qui forme mal condamne sa jeunesse à la dépendance économique et à la frustration sociale. À l’inverse, une politique ambitieuse de formation technique, professionnelle et universitaire crée les conditions d’une croissance durable et inclusive.

Santé, un développement qui ne soigne pas est un échec

Le développement se mesure aussi dans les hôpitaux, les centres de santé et l’accès aux soins. Une nation qui progresse est une nation où un citoyen peut se faire soigner dignement, sans que la maladie ne devienne une condamnation économique. Or, au Gabon, de nombreuses familles continuent de vivre avec l’angoisse permanente du coût des soins, des ruptures de médicaments ou de l’insuffisance des infrastructures sanitaires.

La santé n’est pas un secteur secondaire. Elle est le socle même de la productivité nationale. Un peuple malade est un peuple affaibli économiquement, socialement et psychologiquement. Le véritable développement suppose donc une amélioration concrète de la prise en charge sanitaire, un renforcement des plateaux techniques, mais aussi une politique publique centrée sur la prévention et l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.

L’école publique, miroir de la République

L’autre indicateur décisif du développement reste l’éducation. Une République sérieuse se reconnaît à la qualité de son école publique. Du pré-primaire à l’université, le système éducatif devrait être capable de garantir à chaque enfant, indépendamment de son origine sociale, les mêmes chances de réussite. Or, lorsque les élites elles-mêmes désertent l’école publique, c’est tout le pacte républicain qui vacille.

Le défi pour le Gabon n’est donc pas seulement de construire davantage d’établissements, mais de restaurer la confiance dans le modèle éducatif national. Cela implique des enseignants mieux formés, des infrastructures adaptées, des programmes cohérents avec les réalités contemporaines et une université capable de produire de la recherche, de l’innovation et de l’excellence. Une école faible produit une société fragile.

Le pouvoir d’achat, vérité finale du développement

Au bout du compte, le développement se vérifie dans le panier de la ménagère. Les citoyens jugent moins les politiques publiques à travers les discours qu’à travers leur capacité à vivre dignement de leur travail. Avoir un emploi ne suffit plus : encore faut-il qu’il soit décent, stable et correctement rémunéré face aux réalités du marché et au coût de la vie.

Le pouvoir d’achat constitue aujourd’hui l’un des principaux baromètres de la stabilité sociale. Lorsque les revenus stagnent tandis que les prix augmentent, le sentiment de déclassement s’installe. Et avec lui, la défiance. Une politique de développement crédible doit donc permettre aux citoyens de mieux consommer, mieux se nourrir, mieux se loger et mieux préparer l’avenir de leurs enfants. Sans cela, la croissance reste abstraite.

Remettre l’humain au cœur du développement

Le Gabon ne manque ni de ressources ni de potentiel. Ce qui est désormais attendu, c’est une transformation visible dans la vie quotidienne des populations. Le développement véritable ne sera pas mesuré par le nombre de discours prononcés ni par la seule augmentation du PIB. Il sera jugé à travers la qualité des écoles, l’efficacité des hôpitaux, la pertinence des formations et l’amélioration concrète du pouvoir d’achat.

Comme l’enseignait François Perroux, le développement est d’abord une transformation humaine. Et une nation qui oublie l’humain finit toujours par produire de la croissance sans progrès, des infrastructures sans justice sociale, et des chiffres sans espérance.