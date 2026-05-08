Gabon : les ministres de l’Habitat, de la Planification, et de l’Enseignement supérieur font le point des 100 jours

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Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé ce jeudi 7 mai 2026 une séance de travail consacrée à l’évaluation de la feuille de route des 100 premiers jours de l’action gouvernementale. Autour de lui, les ministres de l’Habitat, de la Planification et de l’Enseignement supérieur sont venus présenter l’état d’avancement des réformes engagées, les résultats déjà obtenus ainsi que les difficultés nécessitant une attention particulière. Cette rencontre s’inscrit dans la volonté du président de la République de renforcer la culture de la redevabilité et du suivi-évaluation dans la conduite des politiques publiques. À travers cet exercice, Hermann Immongault entend démontrer sa capacité à traduire rapidement les engagements gouvernementaux en actions concrètes au bénéfice des populations.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, du Cadastre et du Logement, Mays Mouissi, a détaillé plusieurs avancées enregistrées dans le secteur immobilier et foncier. Selon lui, 1 394 logements sont actuellement en construction à travers le pays, dont 500 déjà officiellement lancés. Concernant la sécurisation du foncier, 13 174 décisions de cession ont été établies en quatre mois, parmi lesquelles 11 811 ont été transférées à la conservation foncière. Le membre du gouvernement a également indiqué que 4 300 parcelles ont été aménagées, dont 2 500 déjà commercialisées par la Société nationale immobilière (SNI) à des coûts réduits afin de favoriser l’accès des Gabonais à la propriété.

Une accélération des projets

De son côté, la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a insisté sur la poursuite des grands chantiers stratégiques engagés par le gouvernement. Elle a notamment évoqué la finalisation du Plan national de croissance et de développement (PNCD), ainsi que l’avancement du recensement général de la population et du logement, dont près de 90 % des habitations numérotées auraient déjà été recensées. La ministre a aussi mis en avant les actions liées à la territorialisation du développement et à l’accélération du programme d’urgence de développement communautaire, présenté comme un levier majeur pour réduire les disparités entre les provinces.

Dans le secteur de l’Enseignement supérieur, Charles Edgard Mombo a annoncé plusieurs réalisations, parmi lesquelles la mise à disposition de 1 200 lits dans les résidences universitaires de l’Université Omar-Bongo. Il a également souligné l’implication de son département dans les nouvelles orientations économiques du pays, notamment à travers des travaux de recherche menés avec le CENAREST pour accompagner la politique de réduction des importations de poulet de chair. Le ministre a estimé à 85 % le taux d’exécution des objectifs fixés à son administration. Au terme de la rencontre, Hermann Immongault a rappelé l’importance du respect des délais et du renforcement des mécanismes de suivi afin de garantir l’efficacité des politiques publiques engagées.