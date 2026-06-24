Panthères du Gabon : Fin du suspense à la mi-juillet pour le nouveau sélectionneur !

Ecouter l'article

Au lendemain du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) s’active en coulisses. Face à l’urgence de rebâtir une équipe compétitive, l’instance fédérale, par le biais d’un communiqué rendu public ce mardi 23 juin 2026, promet d’officialiser l’identité du futur patron des Panthères d’ici quelques semaines.

L’attente touche bientôt à sa fin pour les amoureux du football gabonais. Suite au récent tirage au sort de la prochaine CAN, qui a mis en lumière les futurs adversaires que devra affronter le Gabon, la FEGAFOOT a immédiatement relancé sa machine de prospection.

L’objectif affiché par l’instance faitière est sans équivoque : il s’agit de remobiliser de toute urgence une sélection nationale en quête d’un second souffle et d’une direction technique stable pour aborder les prochaines échéances continentales avec un maximum de sérénité.

Des discussions extrêmement avancées

Selon les informations issues du communiqué officiel de l’instance dirigeante, les démarches menées en coulisses ne relèvent plus du simple sondage d’opinion. Les consultations intensives initiées auprès de plusieurs techniciens disponibles sur le marché international ont rapidement porté leurs fruits. La fédération a ainsi confirmé que les négociations se trouvent d’ores et déjà à un stade particulièrement mûr avec l’un des candidats éligibles.

Il ne resterait aujourd’hui que quelques détails administratifs et juridiques à régler avant de sceller définitivement cette collaboration de haut niveau. Ce processus de finalisation consiste principalement à peaufiner les derniers aspects contractuels et à valider minutieusement l’équipe élargie qui accompagnera le futur sélectionneur. En effet, la cohérence et la complémentarité des profils des autres membres du staff technique, proposés directement par les soins du futur coach, font l’objet d’une validation rigoureuse de la part des décideurs.

Une annonce officielle imminente

Consciente de l’effervescence et de l’inquiétude légitime de l’opinion publique, la FEGAFOOT a tenu à diffuser un message rassurant pour calmer les esprits. Dans sa note le Comité Exécutif depuis Owendo, garantit que le dénouement de ce feuilleton sportif est imminent. Le nom de l’heureux élu, ainsi que la composition intégrale de son encadrement technique, seront dévoilés de manière solennelle au cours de la mi-juillet 2026.