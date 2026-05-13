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Gabon : 11 milliards investis par la SEEG pour la remise en service de l’usine hydroélectrique de Bongolo 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 18h01min
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Une vue des turbines de l'usine hydroélectrique de Bongolo © D.R.
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La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) poursuit son vaste programme de modernisation des infrastructures énergétiques nationales. C’est dans ce contexte que l’entité publique a entamé la remise progressive en service de l’usine hydroélectrique de Bongolo. Après près de trois années d’arrêt complet pour des travaux de réhabilitation, la centrale amorce désormais son retour progressif dans le réseau interconnecté de la Louétsi.

Les travaux engagés par la SEEG ont déjà permis de moderniser et de sécuriser cette infrastructure stratégique devenue indispensable pour l’alimentation énergétique de plusieurs villes. Selon l’entreprise, un investissement global de près de 11 milliards de FCFA a été mobilisé afin de remettre l’ouvrage à niveau. À terme, le barrage de Bongolo devrait retrouver sa capacité initiale de production estimée à 5 mégawatts, contre seulement 2,5 mégawatts exploités au cours des dix dernières années en raison du vieillissement des équipements et du manque d’entretien accumulé au fil du temps.

Un retour vers l’alimentation du sud du Gabon

La remise en service progressive de l’usine hydroélectrique représente un enjeu important pour les populations des provinces du Sud. Plusieurs localités, notamment Lambaréné, Mouila, Ndendé, Lébamba et Tchibanga, ont subi d’importantes perturbations électriques ces trois dernières années à la suite de l’arrêt de la centrale. Celui-ci faisait suite à une grave inondation provoquée par la montée des eaux du fleuve Louétsi le 27 novembre 2023, endommageant lourdement les installations techniques du site de Bongolo.

La SEEG réaffirme ainsi sa volonté d’accompagner les autorités publiques dans l’amélioration de l’accès à l’électricité sur l’ensemble du territoire national. L’entreprise assure que la relance de l’usine hydroélectrique contribuera progressivement à réduire les coupures et à améliorer la qualité du service dans les zones concernées. Malgré un contexte énergétique particulièrement exigeant, marqué par des besoins croissants et des infrastructures vieillissantes, la société mise sur des investissements structurants pour renforcer la fiabilité du réseau électrique et répondre aux attentes pressantes des populations.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 18h01min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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