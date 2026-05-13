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Alerte escroquerie : la société GAD Vision visée par une usurpation d’identité

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 21h39min
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La représentante de la société GAD Vision au Gabon, Moussavou Rembou Shara Fatima, alerte sur une affaire d’usurpation d’identité utilisée dans le cadre d’une présumée escroquerie liée à la vente de véhicules. Selon ses déclarations, un individu utiliserait frauduleusement ses documents personnels ainsi que ceux de l’entreprise afin de soutirer de l’argent à plusieurs victimes à travers de fausses transactions commerciales. Une plainte a été engagée.

L’affaire met une nouvelle fois en lumière la recrudescence des escroqueries numériques et des usurpations d’identité observées sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie. Au Gabon, plusieurs internautes et candidats à l’emploi affirment régulièrement être ciblés par des individus se faisant passer pour des représentants d’entreprises ou des intermédiaires commerciaux.

Selon les explications fournies par Moussavou Rembou Shara Fatima, les faits remonteraient au 27 septembre 2025. Elle indique avoir été contactée par une personne se présentant comme un client intéressé par l’achat de véhicules. Dans le cadre des échanges commerciaux, elle affirme lui avoir transmis plusieurs documents professionnels destinés à rassurer le supposé acheteur sur l’existence et la fiabilité de l’entreprise GAD Vision.

Des documents utilisés à des fins frauduleuses

Parmi les éléments transmis figuraient notamment des images de chargement de véhicules, des documents de la société ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité et de celle du responsable de l’entreprise. Après ces échanges, le prétendu client aurait brusquement cessé tout contact.

Quelques semaines plus tard, la représentante de GAD Vision affirme avoir été alertée par une victime indiquant qu’un individu utilisait désormais son identité et les documents de l’entreprise pour solliciter des paiements dans le cadre de supposées commandes de véhicules.

« Il s’agit d’une escroquerie basée sur l’usurpation de mon identité », précise-t-elle, insistant sur le fait qu’elle n’est impliquée dans aucune transaction frauduleuse. Selon ses déclarations, le mis en cause contacterait principalement des personnes en quête d’emploi via les réseaux sociaux, notamment Meta, afin de leur proposer de devenir prétendument des représentants de l’entreprise.

La société appelle à la vigilance

Face à cette situation, une plainte aurait déjà été déposée auprès des autorités compétentes. La représentante appelle les populations à faire preuve de vigilance et à vérifier systématiquement les informations avant toute transaction financière liée à des ventes de véhicules ou des propositions de partenariat.

Elle rappelle par ailleurs que le seul numéro officiel de la représentante de GAD Vision au Gabon est le +241 62481111 et que le responsable officiel de la société est uniquement joignable au +86 136 3149 4308.

Dans un contexte marqué par la multiplication des cyberescroqueries et des fraudes liées aux réseaux sociaux, cette affaire souligne une nouvelle fois l’importance pour les internautes de vérifier l’authenticité des interlocuteurs, des documents transmis et des canaux de paiement avant tout engagement financier.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 21h39min
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