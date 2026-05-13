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Gabon : 73 % des entreprises industrielles pilotées par des expatriés

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 10h55min
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Usine de placage © D.R.
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L’Enquête nationale de collecte des données industrielles, présentée récemment au vice-président Hermann Immongault, a agi comme un électrochoc. Si le recensement de 190 unités industrielles permet enfin de cartographier le secteur, un chiffre cristallise toutes les inquiétudes : 73 % des entreprises industrielles du pays sont pilotées par des expatriés. Une statistique qui pose avec acuité la question de la souveraineté économique du Gabon.

Sur les 188 structures passées au crible par les enquêteurs, le déséquilibre est flagrant : 137 sont dirigées par des expatriés, ne laissant que 51 postes de direction à des cadres nationaux. Cette domination managériale signifie que près des trois quarts des décisions stratégiques, investissements, choix technologiques ou gestion des ressources humaines, sont orchestrées par des profils extérieurs.

Cette situation crée une dépendance structurelle. Lorsque le « cerveau » de l’industrie est majoritairement étranger, le pays s’expose à une fuite des expertises et à une faible capitalisation du savoir-faire local. La souveraineté ne se limite pas à la possession du sol ou des ressources ; elle réside dans la capacité d’un peuple à administrer son propre appareil productif.

Une fragilité administrative et territoriale

Cette mainmise étrangère s’inscrit dans un contexte de fragilité institutionnelle. L’enquête révèle que de nombreuses entreprises opèrent sans agrément technique industriel, illustrant un déficit de contrôle de l’État sur ces opérateurs.

De plus, cette concentration du pouvoir décisionnel s’accompagne d’une hyper-concentration géographique. L’Estuaire monopolise 66,8 % des unités soit 127 unités, accentuant la fracture avec l’intérieur du pays où le tissu industriel est quasi inexistant, comme dans la Nyanga ou l’Ogooué-Lolo soit 1,6 % du parc chacune.

Vers une « gabonisation » des compétences

Pour Lubin Ntoutoume, ministre de l’Industrie, ces chiffres doivent servir de levier pour une rupture. L’enjeu n’est pas de rejeter l’investissement direct étranger, indispensable au développement, mais de rééquilibrer la balance.

La reconquête de la souveraineté passera par des politiques de « transformation locale » plus agressives, incluant entre autres le renforcement de l’implication des nationaux dans la gestion des actifs; une régularisation stricte via les agréments techniques et une décentralisation industrielle pour rompre l’isolement des provinces. En somme, le Gabon doit passer d’une économie d’accueil à une économie de pilotage, où le chiffre de 73 % ne sera plus le symbole d’une dépendance, mais le souvenir d’un défi surmonté.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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