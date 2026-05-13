Owendo : la mort de la petite Précieuse bouleverse le quartier Aérodrome

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Le quartier Aérodrome, dans la commune d’Owendo, est sous le choc après la découverte du corps sans vie d’une fillette de six ans prénommée Précieuse dans une fosse septique située derrière son domicile. Alors qu’une enquête judiciaire a été ouverte, plusieurs zones d’ombre entourent encore les circonstances exactes de ce drame qui suscite une vive émotion au sein de la population.

À Owendo, l’émotion laisse progressivement place aux interrogations. Depuis la découverte macabre du corps de la petite Précieuse dans la soirée du 12 mai 2026, les habitants du quartier Aérodrome peinent à comprendre comment une enfant de six ans a pu perdre la vie dans des circonstances aussi troublantes.

Comme le rapportait le journal en ligne Gabonactu.com dans sa livraison du mercredi 13 mai 2026, la fillette « jouait avec d’autres enfants du voisinage lorsqu’elle a mystérieusement disparu ». Selon les premiers témoignages recueillis sur place, sa mère aurait commencé à s’inquiéter aux environs de 16 heures après plusieurs appels restés sans réponse.

Une disparition qui mobilise tout un quartier

Très rapidement, une vaste mobilisation s’est organisée dans le quartier afin de retrouver l’enfant. Famille, voisins et riverains ont multiplié les recherches dans les habitations voisines, les ruelles et certains espaces abandonnés du secteur.

Mais au fil des heures, plusieurs proches de la famille auraient commencé à s’interroger sur l’attitude jugée inhabituelle d’un voisin particulièrement impliqué dans les recherches. D’après Gabonactu.com, cet homme orientait régulièrement les fouilles vers certaines zones précises et insistait notamment pour explorer des maisons inachevées.

Alors que les parents espéraient encore retrouver leur fille en vie, la situation a basculé aux environs de 22 heures. Selon plusieurs témoignages rapportés sur place, c’est ce même voisin qui aurait finalement découvert le corps sans vie de la fillette dans une fosse septique située derrière l’habitation familiale.

Une découverte qui soulève de nombreuses questions

Alertés, les policiers ainsi que les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux afin d’effectuer les premières constatations et procéder à l’extraction du corps peu avant minuit.

Toujours selon Gabonactu.com, « aucune trace apparente de noyade ou de chute accidentelle n’aurait été observée » lors des premiers examens effectués sur place. Un élément qui alimente désormais la thèse d’un possible acte criminel, même si les autorités judiciaires restent prudentes à ce stade de l’enquête.

Une autopsie devrait permettre de déterminer avec précision les circonstances du décès et d’établir les causes exactes de la mort de l’enfant. Dans l’attente des conclusions médico-légales, les enquêteurs poursuivent les auditions et les investigations autour de l’affaire.

Un suspect interpellé par les enquêteurs

Dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte après le drame, un suspect aurait déjà été interpellé par les services de police. Il s’agirait notamment du voisin ayant retrouvé le corps de la petite Précieuse, selon plusieurs sources concordantes relayées par le média en ligne.

Cette affaire ravive une nouvelle fois les inquiétudes liées à la sécurité des enfants dans certains quartiers urbains et suscite une vive émotion sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes réclament que toute la lumière soit faite sur ce drame.

À Owendo, la douleur reste immense pour la famille de la fillette. Dans le quartier Aérodrome, habitants et proches continuent de s’interroger sur les circonstances exactes de cette tragédie qui a brutalement endeuillé toute une communauté.

En attendant les résultats de l’enquête et de l’autopsie, les autorités judiciaires sont désormais attendues sur leur capacité à établir les responsabilités éventuelles dans une affaire particulièrement sensible et suivie avec attention par l’opinion publique.