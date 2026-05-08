Owendo : un gigantesque «nid-de-poule» menace l’axe stratégique vers le Port

Ecouter l'article

À Owendo, dans le Grand Libreville, un important nid-de-poule situé sur la voie express entre le carrefour SNI et le Port d’Owendo perturbe fortement la circulation depuis plusieurs mois. Sur cet axe névralgique reliant le port, la Setrag et plusieurs quartiers du 2e arrondissement, automobilistes et riverains dénoncent l’inaction des autorités face à une dégradation qui provoque embouteillages et retards quotidiens.

La dégradation progressive des infrastructures routières continue d’alimenter le mécontentement des usagers dans le Grand Libreville. À Owendo, un immense nid-de-poule apparu sur la voie express, à proximité des feux tricolores de la Setrag, est devenu un véritable point noir de la circulation urbaine.

Situé sur l’axe stratégique reliant le carrefour SNI au Port d’Owendo, ce trou menace désormais de couper la chaussée en deux. Chaque jour, des milliers d’automobilistes empruntant cette route essentielle pour accéder au port, aux quartiers d’Alénakiri, de la Cité Octra ou encore à l’ensemble du 2e arrondissement d’Owendo, se retrouvent piégés dans d’interminables embouteillages.

Un axe vital paralysé depuis plusieurs mois

Sur le terrain, la situation suscite incompréhension et exaspération. Le ralentissement provoqué par ce nid-de-poule géant entraîne des bouchons qui s’étendent parfois jusqu’au carrefour du CHU d’Owendo, perturbant fortement les déplacements des travailleurs et des transporteurs.

« Ça va faire près de trois mois que ce nid-de-poule est là. Il crée le bouchon du carrefour CHU d’Owendo jusqu’à l’endroit même où il se trouve. On est obligé de se réveiller très tôt pour être à l’heure », dénonce un riverain ayant requis l’anonymat.

Mais au-delà des désagréments liés à la circulation, c’est aussi le climat de crainte qui interpelle. « Le pays est bizarre. Je ne veux pas qu’on m’attrape et que je dorme quelque part parce que je me suis exprimé devant un journaliste », poursuit-il, illustrant un malaise plus profond autour de la liberté de parole de certains citoyens.

Les usagers dénoncent l’inaction des autorités

Face à cette dégradation visible sur un axe aussi stratégique, plusieurs automobilistes s’interrogent sur l’absence de réaction des pouvoirs publics et des nombreuses administrations présentes dans cette zone économique majeure.

« Il y a les Douanes, l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), la Setrag et plusieurs grandes entreprises ici. Comment peut-on laisser une route aussi importante dans cet état ? », s’indigne un automobiliste rencontré sur place.

Cette situation alimente davantage les critiques sur l’entretien des infrastructures routières dans le Grand Libreville, alors même que cet axe constitue un corridor économique essentiel pour les activités portuaires et logistiques du pays.

Une dégradation qui pose aussi un enjeu économique

Au-delà des difficultés de circulation, ce point de rupture potentiel soulève également des inquiétudes économiques. Le Port d’Owendo représente un maillon stratégique des échanges commerciaux du Gabon, et toute perturbation durable de l’accès routier pourrait avoir des conséquences sur la fluidité des activités.

Les usagers appellent désormais à une intervention urgente des autorités compétentes avant que la situation ne s’aggrave davantage, notamment à l’approche de la saison des pluies qui pourrait accélérer l’effondrement de la chaussée.

Car à Owendo, ce nid-de-poule n’est plus seulement un problème de voirie. Il est devenu, pour beaucoup d’habitants, le symbole d’un décalage persistant entre les ambitions affichées de modernisation urbaine et la réalité quotidienne vécue par les populations.