OPRAG : Martin Boguikouma à pied d’œuvre pour la modernisation du Port d’Owendo

Ecouter l'article

À Libreville, la modernisation de la plateforme portuaire d’Owendo entre très clairement dans une nouvelle phase. Sous la conduite du Directeur Général de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), Martin BOGUIKOUMA, plusieurs chantiers sont menés simultanément pour renforcer la sécurité maritime, améliorer les conditions de travail et accroître l’efficacité des opérations.

Cette dynamique s’inscrit dans la droite ligne des orientations de Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la République, Chef de l’État et du Gouvernement, avec l’accompagnement du Ministère d’État chargé des Transports, de la Marine Marchande et de la Logistique.

Un nouveau dispositif technologique pour surveiller le trafic maritime

La transformation se matérialise d’abord par le renforcement des moyens technologiques. À l’occasion de la réception d’un conteneur contenant plusieurs équipements spécialisés, le Directeur Général de l’OPRAG, accompagné de ses collaborateurs, a pu découvrir les différents matériels destinés à renforcer les capacités opérationnelles de l’Office.

Parmi ces équipements figure notamment un système d’identification automatique des navires (AIS), ainsi que des solutions dédiées à l’observation, au suivi et à la gestion du trafic maritime.

À Libreville, le dispositif de surveillance et de contrôle maritime s’appuie sur plusieurs technologies complémentaires : radar, postes VTS/VHF, caméras, AIS, station météorologique et marégraphe.

L’objectif est de permettre aux opérateurs de disposer d’une appréciation en temps réel de la situation maritime, de mieux anticiper les risques et de renforcer la coordination des interventions. Une évolution qui constitue un apport majeur pour la sûreté de la navigation et la sécurisation des activités portuaires.

La capitainerie d’Owendo remise à niveau

L’effort de modernisation concerne aussi les infrastructures terrestres.

À la capitainerie du port d’Owendo, des travaux de réhabilitation et de mise à niveau ont permis de renouveler les installations et d’améliorer les conditions d’exploitation. Une réalisation qui met également en lumière le savoir-faire de jeunes Gabonais, mobilisés dans l’exécution des travaux.

Dans le même temps, l’OPRAG renforce les capacités d’intervention de ses agents grâce à la mise à disposition de nouveaux moyens roulants. Ces équipements doivent faciliter les déplacements sur la plateforme et permettre une intervention plus rapide sur le terrain.

La visite conduite par Martin BOGUIKOUMA s’est par ailleurs poursuivie à la capitainerie de Barracuda, puis au chantier naval, permettant au Directeur Général de suivre directement l’évolution des différents projets engagés sur la plateforme portuaire.

Des voies d’accès stratégiques en cours d’aménagement

La modernisation d’Owendo passe nécessairement par l’amélioration de ses accès.

Le Directeur Général a ainsi pu constater l’état d’avancement des travaux engagés sur certaines voies de communication stratégiques desservant le port. Ces aménagements répondent à un impératif opérationnel : améliorer la circulation, faciliter l’accès aux installations et contribuer à une meilleure fluidité des activités portuaires.

Ces travaux participent ainsi à la construction d’un environnement plus adapté aux exigences d’une plateforme appelée à jouer pleinement son rôle dans la chaîne logistique nationale.

Martin BOGUIKOUMA, acteur de la mise en œuvre des orientations présidentielles

À travers ces différentes réalisations, l’OPRAG traduit concrètement sur le terrain les orientations impulsées par le Chef de l’Exécutif.

Sous l’autorité de Martin BOGUIKOUMA, l’Office entend inscrire cette transformation dans une logique de résultats : moderniser les outils, sécuriser les opérations, renforcer les infrastructures, améliorer les conditions de travail et accroître la performance de la plateforme portuaire d’Owendo.

Cette démarche témoigne des efforts engagés par le Directeur Général pour faire évoluer l’outil portuaire gabonais et l’adapter aux nouveaux enjeux du transport maritime.

À Owendo, la modernisation n’est donc plus une ambition abstraite. Elle se concrétise progressivement par des équipements de nouvelle génération, des infrastructures réhabilitées, des moyens d’intervention renforcés et des accès mieux aménagés. Une transformation qui participe à la consolidation du rôle stratégique du port de Libreville dans l’économie gabonaise.