ONU : Ndong Sima à la 78e session de l’Assemblée générale, un test de légitimité pour le CTRI ?

Du 19 au 24 septembre 2023, a lieu la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies à New-York. Une rencontre au cours de laquelle le Premier ministre de transition Raymond Ndong Sima, qui représente le chef de la transition Brice Oligui Nguema, aura la lourde tâche de parvenir à convaincre les partenaires internationaux sur l’opportunité du renversement de l’ordre constitutionnel le 30 août dernier.

Comment rassurer les partenaires internationaux alors que le pays est sous un régime d’exception ? C’est la mission confiée par Brice Oligui Nguema, président de la transition au Premier ministre Raymond Ndong Sima, qui prendra la parole à la tribune de l’Organisation des nations unies à la faveur de la grand-messe annuelle des 193 délégations gouvernementales venues des quatre coins du monde.

Rassurer la communauté internationale, l’enjeu pour Ndong Sima

A l’instar des autres pays d’Afrique qui ont connu des coups de force militaires ces dernières années, la communauté internationale a, au sujet de la situation du Gabon, affirmé son attachement au respect de l’ordre constitutionnel. Une condamnation de la prise du pouvoir par les militaires qui, si elle ne s’est pas soldée par des sanctions économiques, traduit des attentes fortes en ce qui concerne les garanties de retour à un pouvoir civil.

En effet, bien que de nombreux partenaires ont affirmé comprendre ce coup de force intervenu dans un contexte de violation des principes et règles démocratiques par le pouvoir déchu, le Premier ministre devra à présent rassurer la communauté internationale. Ainsi, Raymond Ndong Sima sera surtout attendu sur un premier bilan du processus de transition, les perspectives pour un retour à l’ordre constitutionnel, et les capacités du pays à préserver la paix et l’unité nationale, tout en garantissant un climat des affaires stable.

Notons que cette opération de charme a déjà connu un premier succès avec la participation d’une délégation du Gabon, conduite par Raymond Ndong Sima au Sommet extraordinaire du G77 + la Chine qui s’est tenu les 15 et 16 septembre à Cuba. Une rencontre au cours de laquelle le Premier ministre de transition a porté le message du bien-fondé de ce coup de force.