Patrimoine culturel immatériel : des richesses héritées qui perpétuent l’histoire des peuples  

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​Le patrimoine culturel immatériel constitue la mémoire vivante et pulsionnelle de l’humanité. Bien au-delà des monuments de pierre figés dans le temps, il englobe des richesses héritées d’une immense diversité. On parle ainsi de traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituels et savoir-faire ancestraux. Ces trésors impalpables, portés et protégés sous l’égide de l’UNESCO, insufflent l’identité profonde des communautés et assurent le lien fondamental entre le passé et le présent à l’échelle mondiale.

​À travers les continents, chaque peuple façonne et entretient ses propres expressions de cette culture vivante. Qu’il s’agisse de chants rituels en Asie, de savoir-faire artisanaux en Europe ou de récits initiatiques en Afrique, ces patrimoines multiples racontent l’histoire humaine dans toute sa complexité. Ils se transmettent de vive voix de génération en génération, constituant le socle indispensable de la cohésion sociale et de la diversité culturelle planétaire.

Le patrimoine gabonais face au défi de la digitalisation

​Cette mosaïque culturelle trouve un écho particulièrement vibrant au Gabon. Pays d’Afrique centrale aux traditions profondément ancrées, le Gabon regorge d’un patrimoine immatériel d’une richesse inouïe. On y retrouve des contes philosophiques porteurs de sagesse, des expressions artistiques saisissantes, des pratiques rituelles séculaires et une multitude d’instruments traditionnels uniques. Parmi ces joyaux, le Mvett Oyeng, cet art total associant la poésie épique, la performance du conteur et la virtuosité musicale de la communauté Ekang, a d’ailleurs été ajouté en 2025 au patrimoine de l’UNESCO.

Cependant, face à l’avènement de la digitalisation et à l’accélération de la modernité numérique, ces richesses héritées tendent dangereusement à disparaître. L’omniprésence des écrans et la mondialisation des flux menacent directement la chaîne de transmission orale entre aînés et cadets. Si rien n’est fait d’urgence pour maintenir ces biens en vie, les adapter aux nouveaux supports sans les dénaturer et les perpétuer, c’est l’histoire même des peuples qui risque de s’effacer des mémoires.