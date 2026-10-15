Derniers articles

Cour constitutionnelle : la requête d’Ariel-Eloi Iwangou sur les partis politiques jugée irrecevable

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 15 octobre 2026 à 11h56min
1 722 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
Ariel-Eloi Iwangou-Iwangou lors de son audition devant les sages de la Cour constitutionnelle © D.R.
Ecouter l'article

La Cour constitutionnelle a douché les espoirs du Parti républicain et démocratique (PRD) et son président Ariel-Eloi Iwangou-Iwangou de voir annuler la délibération en Conseil des ministres du projet de modification de la loi 016/2025 du 27 juin 2025 portant sur les Partis politiques. Introduite le 28 septembre 2026, cette démarche visait à faire constater l’illégalité de la loi dans sa version initialement publiée, ainsi que celle de la délibération gouvernementale ayant conduit à sa modification.

Dans sa décision rendue le 12 octobre 2026, la haute juridiction a rejeté la requête pour irrecevabilité. Selon les éléments rapportés par GabonReview, les actes pris en Conseil des ministres échappent à son contrôle juridictionnel. Les juges ont également relevé que le délai légal pour contester un texte promulgué était dépassé, compromettant ainsi la recevabilité de la démarche engagée par le responsable politique.

Un recours confronté aux limites du contrôle constitutionnel

Au cours de la procédure, le ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions ainsi que son collègue de l’Intérieur de l’époque ont été auditionnés par la Cour. Les deux membres du gouvernement ont contesté les arguments avancés par Ariel-Eloi Iwangou-Iwangou, estimant que le contrôle de constitutionnalité ne pouvait s’appliquer à un texte qui, au moment de la délibération contestée, n’était encore qu’un projet de loi. Leur position soulignait ainsi la distinction entre un projet législatif et une loi définitivement adoptée et promulguée.

Canal_octobre

En s’appuyant sur les articles 114 et 115 de la Constitution, la Cour a rappelé que ses compétences ne s’étendent pas aux délibérations du Conseil des ministres. Le différend portait notamment sur la correction d’« erreurs matérielles » à l’article 72 de la loi, concernant l’exigence initiale de 10 000 adhérents pour la reconnaissance d’un parti politique. Publiée le 30 juin 2025, la nouvelle version remplaçait celle du 27 juin. Le PRD reprochait au gouvernement d’avoir engagé cette modification sur la base d’un texte réputé n’avoir jamais existé.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 15 octobre 2026 à 11h56min
1 722 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Cour constitutionnelle : le projet de loi organique défendu par Augustin Emane

15 octobre 2026 à 13h13min

Nkoltang : bientôt une prison moderne à 45 milliards FCFA financée par Swiss Invest 

15 octobre 2026 à 12h41min

Nécrologie : Le Pr. Pierre André Kombila s’en est allé à 85 ans !

15 octobre 2026 à 12h10min

Affaire Ali Bongo : le gel controversé de ses comptes bancaires interpelle les régulateurs de la CEMAC

15 octobre 2026 à 11h31min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page