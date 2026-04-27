OMS : cigarettes électroniques et chicha, un risque majeur pour la jeunesse

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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment tiré la sonnette d’alarme sur les risques liés aux produits du tabac et aux inhalateurs électroniques de nicotine. Selon un communiqué publié en 2024, ces produits ne sont pas des alternatives sûres au tabac classique. Ils contiennent non seulement de la nicotine, mais aussi de nombreux additifs, arômes et substances chimiques dont les effets sur la santé ne sont pas négligeables.

La popularité croissante des cigarettes électroniques et de la chicha, notamment auprès des jeunes, peut entraîner des dépendances, des troubles respiratoires et cardiovasculaires, et même augmenter le risque de maladies graves sur le long terme, alerte particulièrement l’OMS. La situation est d’autant plus préoccupante que ces produits ont été largement commercialisés comme des consommables modernes et attrayants, souvent ciblant les adolescents et jeunes adultes.

Les données mondiales de l’OMS révèlent qu’actuellement 88 pays ne fixent pas d’âge minimum pour l’achat de cigarettes électroniques, et 74 n’ont pas encore mis en place de réglementation spécifique pour encadrer ces produits. Les campagnes publicitaires agressives sur les réseaux sociaux et dans les lieux de loisirs contribuent à banaliser leur consommation. L’OMS insiste sur le fait que même les inhalateurs électroniques sans nicotine ne sont pas exempts de dangers, car ils contiennent des substances susceptibles d’endommager les poumons et le système cardiovasculaire.

Jeunes, protégez votre santé et votre avenir

Face à ce constat, l’OMS Gabon et l’ONU lancent un message clair à la jeunesse. Le tabac,la nicotine,la chicha, les cigarettes électroniques et le cannabis ne sont jamais des choix sans risque. La fumée et la nicotine compromettent non seulement la santé physique, mais aussi le développement personnel et les projets de vie des jeunes. Les campagnes de prévention insistent sur la nécessité de résister aux pressions sociales et aux modes passagères pour éviter des conséquences irréversibles.

Les autorités sanitaires et éducatives appellent donc les jeunes à se détourner de ces produits dangereux. Des programmes de sensibilisation, des ateliers éducatifs et des messages de prévention sont déployés dans les écoles et les communautés pour informer sur les effets délétères du tabac et de la nicotine. L’OMS rappelle que « le tabac tue » et qu’aucune forme de consommation n’est sans danger. La jeunesse du Gabon est invitée à faire des choix éclairés, à protéger sa santé et à bâtir un futur sans fumée.