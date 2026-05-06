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Gabon : la presse locale édifiée sur le Sommet Africa forward !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 14h12min
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Vue extérieur du nouveau bâtiment de l'ambassade de France © D.R.
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L’Ambassade de France au Gabon a servi de cadre, le mardi 6 mai 2026, à la réunion de briefing par visioconférence. La presse locale diversifiée a été édifiée sur les contours du sommet « Africa Forward » qui se veut un rendez-vous diplomatique et économique d’envergure prévu les 11 et 12 mai 2026 dans la capitale kenyane Nairobi.

Rompre avec les codes du passé pour embrasser une modernité partagée, tel est l’esprit de ce sommet inédit. Interrogé sur le choix de Nairobi, terre anglophone, Paris et le Kenya étendent décloisonner les relations entre la France et l’ensemble du continent. Sous l’impulsion de l’Élysée et de ses partenaires, l’événement réunira plus de 2 000 acteurs, mêlant chefs d’État, entrepreneurs audacieux et figures de la société civile.

Africa forward, un changement de paradigme en vue !

Loin des simples protocoles, « Africa Forward » se veut un laboratoire de solutions concrètes. Le sommet place au cœur de ses débats la réforme de l’architecture financière internationale, l’intelligence artificielle et l’industrialisation verte. « L’Afrique apporte des solutions concrètes aux enjeux climatiques », a rappelé Sandra Kassab, directrice Afrique à l’Agence française de développement (AFD).

L’accent est mis sur l’entrepreneuriat, avec un forum d’affaires dédié aux PME. Il s’agira de valoriser des partenariats « d’égal à égal » et soutenir l’inclusivité des femmes dans le tissu économique. Avec un investissement du groupe AFD atteignant 13,7 milliards d’euros en 2025, la France veut soutenir le secteur privé africain. Pour ce qui est des accréditations, l’ambassade de France au Gabon s’est engagée à accompagner les professionnels des médias pour la facilitation.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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