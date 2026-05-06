Programme des obsèques de Levy Eymbot Mouega

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Les clans Ghambè et Mombi ; Les familles de feu MONDJO Étienne, de feu MOUSSIROU Louis et de feu MOUEGA Marc ;Ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances de Fougamou, Port-Gentil et Libreville, le décès de leur fils, frère, et neveu, Monsieur Levy EYMBOT MOUEGA, survenu à Fougamou le 19 avril 2026 des suites d’une maladie.

PROGRAMME DES OBSÈQUES

Lieu des veillées : Domicile familial, quartier Dakar-Song (Fougamou).

Vendredi 08 mai 2026 :

Sortie du corps de la maison funéraire de Mouila.

Transfert de la dépouille vers Fougamou.

Veillée mortuaire au domicile familial au quartier Dakar-Song.

Samedi 09 mai 2026 :

Inhumation : Levée du corps et enterrement au cimetière de La Vie Chère.

La famille exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs prières et leur soutien, les accompagnent dans cette douloureuse épreuve.