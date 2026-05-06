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Programme des obsèques de Levy Eymbot Mouega

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 9h44min
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Levy Eymbot Mouega, de son vivant © D.R.
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Les clans Ghambè et Mombi ; Les familles de feu MONDJO Étienne, de feu MOUSSIROU Louis et de feu MOUEGA Marc ;Ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances de Fougamou, Port-Gentil et Libreville, le décès de leur fils, frère, et neveu, Monsieur Levy EYMBOT MOUEGA, survenu à Fougamou le 19 avril 2026 des suites d’une maladie.

PROGRAMME DES OBSÈQUES

Lieu des veillées : Domicile familial, quartier Dakar-Song (Fougamou).

Vendredi 08 mai 2026 :

Sortie du corps de la maison funéraire de Mouila.

Transfert de la dépouille vers Fougamou.

Veillée mortuaire au domicile familial au quartier Dakar-Song.

Samedi 09 mai 2026 :

Inhumation : Levée du corps et enterrement au cimetière de La Vie Chère.

La famille exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs prières et leur soutien, les accompagnent dans cette douloureuse épreuve.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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