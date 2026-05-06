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OIF : Roll Stéphane Ngomat lâché par le Gabon !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 9h55min
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Le diplomate Gabonais, Roll Stéphane Ngomat © D.R.
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Le rêve de voir un Gabonais trôner au sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) semble désormais reporté sine die avec la communication issue du Conseil des ministres du jeudi 30 avril 2026. Les autorités de la 5ème République y ont acté que le Gabon ne présentera aucun candidat pour le poste de Secrétaire Général.

Cette annonce intervenue récemment a des allures de coup de tonnerre pour Roll Stéphane Ngomat. Candidat déclaré et très actif sur le terrain diplomatique ces derniers mois, notre compatriote espérait obtenir l’onction officielle du Palais du Bord de Mer. Pour briguer un tel poste, le parrainage de son propre État n’est pas une option, c’est une condition sine qua non. 

Les carottes sont cuites pour Roll Stéphane Ngomat 

Ce retrait public de soutien assumé par le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema met fin, de facto, aux ambitions internationales de Roll Stéphane Ngomat. Mais à y voir de plus près, cette décision pourrait s’analyser sous plusieurs angles. Et ce, sans qu’une logique certaine ne s’en dégage. Pourquoi se priver d’un levier de soft power aussi puissant ? 

Doit-on rappeler que l’élection d’un Gabonais à la tête d’une institution regroupant 88 États aurait été une vitrine exceptionnelle pour le « nouveau Gabon » ? Est-ce une voie de realpolitik qui conduit notre pays à concentrer son capital diplomatique sur l’assainissement de l’image après un coup d’État qui n’a pas manqué de laisser des traces ? D’autres voies énoncent la thèse d’une alliances

 régionale.

Il se susurre dans les couloirs de la République que notre pays pourrait avoir choisi de soutenir un candidat d’un pays frère en échange d’une amélioration du climat politique. Une chose semble évidente c’est que le gouvernement gabonais joue la carte de la prudence. Seulement pour Roll Stéphane Ngomat, c’est une leçon brutale de politique. Faut-il y comprendre qu’en diplomatie, l’ambition personnelle ne pèse rien face à la raison d’État.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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