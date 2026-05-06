BGFI Holding : gouvernance, résultats et recapitalisation au menu de l’Assemblée générale du 15 mai

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Ce 15 mai 2026 à Libreville, BGFI Holding Corporation réunira ses actionnaires en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire. Au cœur des discussions : l’examen des résultats 2025, la gouvernance du groupe bancaire et un nouveau projet d’augmentation de capital de plus de 10 milliards FCFA destiné à soutenir son expansion.

Le groupe BGFIBank poursuit sa stratégie de consolidation financière et de renforcement de sa présence sur le marché régional. Dans un avis de convocation publié par BGFI Holding Corporation, les actionnaires sont appelés à se réunir le 15 mai prochain à l’hôtel Radisson Blu de Libreville pour une Assemblée générale mixte aux enjeux particulièrement stratégiques.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance du groupe bancaire sur le marché sous-régional, mais également par les exigences croissantes de capitalisation et de compétitivité dans le secteur financier africain.

Résultats 2025 et gouvernance au cœur des discussions

Au titre de l’Assemblée générale ordinaire, les actionnaires examineront les états financiers sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2025, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes portant notamment sur les conventions réglementées prévues par l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales.

Les débats porteront également sur l’affectation des résultats de l’exercice, le quitus aux administrateurs et la nomination de nouveaux membres au Conseil d’administration. Ces décisions sont particulièrement scrutées dans un groupe dont la gouvernance constitue un élément central de sa stratégie de croissance.

L’ordre du jour prévoit par ailleurs la présentation des rapports complémentaires relatifs à l’opération d’augmentation de capital décidée lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 592 de l’Acte uniforme OHADA.

Une nouvelle augmentation de capital de plus de 10 milliards FCFA

Le point majeur de cette Assemblée générale extraordinaire reste toutefois le projet de nouvelle augmentation du capital social d’un montant de 10,069 milliards FCFA par apport en numéraire.

Cette opération prévoit l’émission de 1 006 975 actions nouvelles destinées à être admises à la négociation sur le marché boursier régional. Une démarche qui traduit la volonté du groupe de renforcer davantage ses fonds propres pour accompagner son développement.

Dans un environnement bancaire marqué par l’intensification de la concurrence et les exigences prudentielles de plus en plus élevées, cette recapitalisation apparaît comme un levier stratégique pour soutenir les ambitions régionales du groupe.

Un signal de consolidation pour le champion bancaire régional

Avec un capital social déjà établi à plus de 141,6 milliards FCFA, BGFI Holding Corporation confirme ainsi sa volonté de maintenir sa position parmi les principaux groupes financiers d’Afrique centrale.

La tenue de cette Assemblée générale dans plusieurs capitales où le groupe est implanté — Libreville, Paris, Brazzaville, Douala et Abidjan — illustre également son envergure internationale et son ancrage sous-régional.

Au-delà des aspects techniques et financiers, cette séquence traduit une réalité : dans un contexte économique régional encore marqué par les tensions budgétaires et les besoins de financement des économies africaines, les grands groupes bancaires cherchent à consolider leurs capacités d’intervention pour rester des acteurs majeurs du financement du développement.