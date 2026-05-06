Festival culturel des Massango : 700 personnes attendues du 08 au 09 août ! 

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À l’occasion de la première édition du Festival culturel des Massango qui se tiendra les 08 et 09 août prochain, ce sont plus de 700 qui sont attendues. Une estimation qui, si elle est atteinte voire dépassée, sera une démonstration de l’importance de cet évènement pour les ressortissants Massango du Gabon.

Durant quarante huit heures, le Festival culturel des Massango va s’ouvrir au public, notamment à ses fils et filles pour une expérience culturelle immersive. Une édition qui a pour thème « Préserver nos racines, cultiver notre avenir». Ce sera un carrefour où les anciennes et les nouvelles générations avec pour maître mot, la transmission. À travers chaque activité, les organisateurs entendent faire de ce festival une rencontre singulière pour la communauté ethnique.

Un coup de projet sur l’identité culturel Sango

Les participants pourront pendant 48h bénéficier de plusieurs moments d’échanges. Il s’agit de l’ouverture des Cimes, du village des femmes, du Forum de la jeunesse et de la grande nuit des masques. Un programme qui leur permettra de découvrir ou re-découvrir la pharmacopée et la gastronomie forestière authentique. À travers des plats comme le nyembouet les feuilles de manioc, et bien d’autres. Ils vont également avoir des notions sur l’identité Massango face au défi de l’héritage et de la modernité au 21e siècle , via des conférences débats.

Cerise sur le gâteau, un concert géant qui va s’articuler autour des chants du village, de contes, de l’humour et des danses traditionnelles avec des artistes d’origine Massango comme le Mouiri, le Bwiti, le Niembet et le Maboumbi. L’objectif est clair, transmettre les valeurs, us et coutumes de générations en générations pour les préserver de l’extinction. Le rendez-vous est pris pour les 09 et 09 août à Libreville pour une expérience identitaire unique, avec pour signature les Massango.