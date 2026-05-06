Derniers articlesSOCIETE

Festival culturel des Massango : 700 personnes attendues du 08 au 09 août ! 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 11h40min
1 604 Temps de lecture 1 minute
Une vue de la Chambre de commerce de Libreville © D.R.
Ecouter l'article

À l’occasion de la première édition du Festival culturel des Massango qui se tiendra les 08 et 09 août prochain, ce sont plus de 700 qui sont attendues. Une estimation qui, si elle est atteinte voire dépassée, sera une démonstration de l’importance de cet évènement pour les ressortissants Massango du Gabon. 

Durant quarante huit heures, le Festival culturel des Massango va s’ouvrir au public, notamment à ses fils et filles pour une expérience culturelle immersive. Une édition qui a pour thème « Préserver nos racines, cultiver notre avenir». Ce sera un carrefour où les anciennes et les nouvelles générations avec pour maître mot, la transmission. À travers chaque activité, les organisateurs entendent faire de ce festival une rencontre singulière pour la communauté ethnique. 

Un coup de projet sur l’identité culturel Sango 

Les participants pourront pendant 48h bénéficier de plusieurs moments d’échanges. Il s’agit de l’ouverture des Cimes, du village des femmes, du Forum de la jeunesse et de la grande nuit des masques. Un programme qui leur permettra de découvrir ou re-découvrir la pharmacopée et la gastronomie forestière authentique. À travers des plats comme le nyembouet  les feuilles de manioc, et bien d’autres. Ils vont également avoir des notions sur l’identité Massango face au défi de l’héritage et de la modernité au 21e siècle , via des conférences débats. 

Cerise sur le gâteau, un concert géant qui va s’articuler autour des chants du village, de contes, de l’humour et des danses traditionnelles avec des artistes d’origine Massango comme le Mouiri, le Bwiti, le Niembet et le Maboumbi. L’objectif est clair, transmettre les valeurs, us et coutumes de générations en générations pour les préserver de l’extinction. Le rendez-vous est pris pour les 09 et 09 août à Libreville pour une expérience identitaire unique, avec pour signature les Massango.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 11h40min
1 604 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : la presse locale édifiée sur le Sommet Africa forward !

6 mai 2026 à 14h12min

BGFI Holding : gouvernance, résultats et recapitalisation au menu de l’Assemblée générale du 15 mai

6 mai 2026 à 14h06min

OIF : Roll Stéphane Ngomat lâché par le Gabon !

6 mai 2026 à 9h55min

Programme des obsèques de Levy Eymbot Mouega

6 mai 2026 à 9h44min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Minvoul : le gouvernement concrétise la centrale d’achats 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Minvoul : le gouvernement concrétise la centrale d’achats
[#Journal] Le 19H30 du 02 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 02 mai 2026
[#Reportage] Esclavage infantile : 138 millions d'enfants travaillent en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Esclavage infantile : 138 millions d'enfants travaillent en 2026
[#Reportage] Liberté d’expression : quand la peur s’empare des gabonais 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Liberté d’expression : quand la peur s’empare des gabonaiss
[#Reportage] Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes
[#Reportage] Mairie de Libreville : 30,77 milliards de FCFA pour sortir de la crise 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Mairie de Libreville : 30,77 milliards de FCFA pour sortir de la crise
S'abonner
Bouton retour en haut de la page