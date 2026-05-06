Gabon : le TPI, le commerce et le travail réunis à l’annexe du tribunal !

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Inauguré le samedi 2 mai 2026 par le Chef de la magistrature suprême Brice Clotaire Oligui Nguema, l’annexe du Palais de justice de Libreville n’est pas un énième caprice de bâtisseur. En effet, plus qu’une simple extension e parcelles administratives, ce complexe de trois bâtiments (R+2) promet assurément d’accélérer l’efficacité du service public dans le secteur de la justice.

Si jusqu’à présent, le parcours du justiciable gabonais ressemblait à un véritable chemin de croix. Du fait que le Tribunal de Commerce, le Tribunal du Travail et les services du Tribunal de première instance (TPI) seront enfin réunis. Cette reconfiguration s’annonce salvatrice car les dossiers et les citoyens ne devraient naviguer entre Libreville et Akanda mais juste entre quelques mètres.

La justice gabonaise sur une voie stable !

Il y a longtemps, l’éparpillement géographique de ces outils de la justice constituait un frein indéniable à la célérité des procédures. Désormais, l’annexe du Palais de justice réunira ces trois piliers de la justice en un lieu unique. Cette centralisation stratégique vise à donc à désengorger l’ancien Palais de Justice, devenu trop exigu. À cela s’ajoute greffe l’idéal de réduire les délais de traitement en facilitant la circulation des actes entre les différents greffes.

Par ailleurs, cette structure emportera une amélioration de la qualité d’accueil grâce à 166 bureaux modernes et 4 salles d’audience équipées aux standards internationaux. Il va sans dire que cet édifice promet un cadre fonctionnel tant pour les magistrats que pour les usagers. Les usagers espèrent naturellement que le regroupement du TPI, le commerce et le travail, vont bel et bien asseoir la proximité entre l’institution et le citoyen.