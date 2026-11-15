Gabon : SOS Prisonniers Gabon réclame justice pour Dylan et interpelle le parquet

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SOS Prisonniers Gabon demande au parquet de la République de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles le jeune Dylan aurait été victime d’un tir de fusil sur le stade de Sibang. Selon une source proche du général à la retraite Jean Boniface Assélé, les faits se seraient produits vendredi après-midi sur ce terrain présenté comme sa propriété privée. Cette même source affirme qu’il aurait déjà été entendu à deux reprises.

Dans une déclaration consacrée à cette affaire, SOS Prisonniers Gabon exprime sa consternation après les informations faisant état d’un enfant atteint par un tir alors qu’il s’amusait sur un terrain de football. L’organisation appelle à établir les circonstances exactes des faits et les responsabilités éventuelles.

Selon la source proche de Jean Boniface Assélé, ce dernier aurait déjà fait l’objet de deux auditions. Cette information ne précise toutefois ni le cadre de ces auditions ni leur contenu. Elle ne permet pas, à elle seule, de déterminer les conclusions des investigations ou les suites judiciaires susceptibles d’être données à cette affaire.

Le droit de propriété au cœur de l’interpellation

Dans sa prise de position, SOS Prisonniers Gabon conteste toute justification d’un tir contre un enfant fondée sur une intrusion supposée dans une propriété privée. « Le droit de propriété ne saurait autoriser quiconque à faire usage d’une arme à feu contre un enfant », souligne l’organisation.

« Le Gabon n’est ni un Far West ni un territoire de non-droit où chacun pourrait se faire justice soi-même », poursuit-elle. Cette déclaration exprime la position de l’organisation, alors que les circonstances du tir et l’existence éventuelle d’une intrusion restent à établir par les autorités compétentes.

Une communication officielle réclamée

SOS Prisonniers Gabon invite le parquet à communiquer officiellement afin de clarifier les faits. L’organisation demande également que les responsabilités pénales soient établies sans considération de statut social ou de notoriété. Les éléments transmis ne comprennent, à ce stade, aucune communication officielle du parquet permettant de corroborer le récit rapporté.

L’organisation souhaite enfin un prompt rétablissement à Dylan et adresse son soutien à sa famille. Au-delà de cette marque de solidarité, son appel porte sur une exigence précise : obtenir des éclaircissements judiciaires sur les faits, dans le respect des droits de l’enfant et de la présomption d’innocence des personnes mises en cause.