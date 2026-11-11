Affaire Mbanié | Épisode 2/5 : comment la crise de 1972 a opposé Omar Bongo à Francisco Macías Nguema

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En 1972, le différend territorial entre le Gabon et la Guinée équatoriale autour des îlots Mbanié et Cocotiers prend une dimension particulièrement préoccupante. Des incidents impliquant des pêcheurs, l’installation d’un poste de gendarmerie gabonais sur Mbanié et le déplacement personnel du président Omar Bongo sur l’île provoquent une escalade des tensions avec le régime de Francisco Macías Nguema. Face au risque d’une confrontation entre deux jeunes États indépendants, plusieurs dirigeants africains interviennent pour favoriser une résolution diplomatique du conflit.

L’affaire Mbanié ne s’est pas toujours jouée dans les prétoires internationaux. Bien avant l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) le 19 mai 2025, elle avait déjà placé le Gabon et la Guinée équatoriale au bord d’une crise diplomatique majeure. En 1972, alors que Libreville est dirigée par Omar Bongo et Malabo par Francisco Macías Nguema, les revendications territoriales concurrentes prennent une tournure militaire. Les événements de cette année constituent un tournant décisif : Mbanié cesse d’être une simple question de délimitation héritée de la colonisation pour devenir un enjeu de souveraineté nationale.

1972 : des incidents frontaliers à l’escalade militaire

La Guinée équatoriale n’a accédé à l’indépendance que quatre ans auparavant, le 12 octobre 1968. Francisco Macías Nguema, premier président du pays, cherche alors à consolider son autorité dans un environnement politique marqué par de fortes rivalités. À ses côtés, son neveu Teodoro Obiang Nguema Mbasogo progresse dans l’appareil militaire et sécuritaire. Dans ce contexte de construction étatique, les revendications territoriales constituent également un enjeu de légitimité et d’affirmation de la souveraineté nationale.

Les tensions s’aggravent lorsque des incidents sont signalés dans la zone de Mbanié et de Cocotiers. Selon les éléments documentaires présentés devant la CIJ, des personnes présentes dans cet espace maritime auraient essuyé des tirs attribués aux forces équato-guinéennes. Le dossier évoque notamment le cas d’une famille française de pêcheurs, comprenant une femme et un enfant. Ces événements contribuent à transformer un différend territorial ancien en crise sécuritaire, faisant désormais intervenir directement les autorités militaires et politiques des deux pays.

Omar Bongo se rend personnellement sur Mbanié

Le 23 août 1972 marque une étape majeure dans l’escalade. Le Gabon installe un poste de gendarmerie sur l’îlot Mbanié, matérialisant ainsi sa volonté d’y exercer son autorité. Cette présence sécuritaire traduit la détermination de Libreville à défendre ses prétentions territoriales face aux revendications de Malabo. Le différend ne relève plus seulement des cartes et des conventions coloniales : il se manifeste désormais par une présence effective des forces de sécurité sur le terrain.

Le 10 octobre 1972, Omar Bongo se rend personnellement sur Mbanié. Ce déplacement présidentiel donne à la crise une portée politique supplémentaire. Par sa présence sur l’îlot contesté, le chef de l’État gabonais entend affirmer la position de son pays dans un contexte de tensions avec la Guinée équatoriale. Toutefois, une présence administrative ou militaire, aussi significative soit-elle politiquement, ne suffit pas à elle seule à établir définitivement un titre juridique de souveraineté. Cette distinction deviendra centrale dans le contentieux porté plusieurs décennies plus tard devant la justice internationale.

La médiation africaine pour éviter l’affrontement

Malgré la montée des tensions, la recherche d’une solution diplomatique s’engage parallèlement aux démonstrations de souveraineté. Dès le 17 septembre 1972, Omar Bongo et Francisco Macías Nguema acceptent, avec l’intervention d’autres chefs d’État africains, le principe d’un règlement pacifique de leur différend. Des discussions se tiennent notamment à Kinshasa en septembre, puis à Brazzaville en novembre. Ces initiatives témoignent de la volonté des dirigeants africains d’éviter qu’un conflit frontalier ne dégénère en affrontement ouvert entre deux États voisins.

Les échanges se poursuivent au cours des années 1973 et 1974, avec une multiplication des contacts entre Libreville et Malabo. La négociation prend progressivement le relais de la confrontation. Pour les deux présidents, il s’agit de rechercher un compromis susceptible de préserver les relations bilatérales tout en répondant aux revendications territoriales respectives. Cette dynamique diplomatique prépare le terrain à la rencontre de Bata, en septembre 1974, dont les conséquences juridiques occuperont une place déterminante dans la suite du différend.

Mbanié, symbole d’une souveraineté disputée

La crise de 1972 révèle combien un territoire de faible superficie peut cristalliser des enjeux politiques considérables. Au-delà de ses dimensions géographiques, Mbanié devient le symbole de la souveraineté nationale pour deux États récemment indépendants. Les décisions prises par Omar Bongo et Francisco Macías Nguema montrent également que les différends frontaliers hérités de la colonisation peuvent rapidement devenir des questions de sécurité et de prestige politique lorsque leur règlement juridique demeure incertain.

Si la médiation africaine contribue à contenir l’escalade, elle ne règle pas définitivement le problème de fond : à quel État appartiennent juridiquement les îlots contestés ? Cette interrogation continuera de peser sur les relations entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Deux ans après les incidents de 1972, les deux chefs d’État tenteront d’y apporter une réponse à travers la Convention de Bata. Un texte qui, loin de clore définitivement le différend, deviendra lui-même l’un des principaux objets de la bataille juridique entre Libreville et Malabo.