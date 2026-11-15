Éducation nationale : un taux d’exécution de 92 % pour les engagements gouvernementaux

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Le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a réuni ce vendredi 13 novembre 2026 les membres du Comité de suivi-évaluation du protocole d’accord liant l’Exécutif aux syndicats de l’Éducation nationale. En présence des ministres de l’Éducation nationale et de la Fonction publique, cette séance de travail a permis de mesurer le chemin parcouru depuis la crise sociale qui a secoué l’année scolaire 2025-2026. Institué sur instruction du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, cet organe veille à la concrétisation des promesses faites aux enseignants.

De janvier à octobre 2026, l’administration a examiné 7 939 dossiers administratifs et financiers. Sur ce total, 7 320 ont abouti à une mise en solde effective, portant le taux de réalisation global à 92 %. Seuls 619 dossiers demeurent en instance. Les performances les plus remarquables concernent la gestion des carrières. En matière de titularisation, d’avancement et de reclassement, les objectifs initiaux ont été dépassés : 4 612 dossiers ont été régularisés sur les 4 000 prévus, soit un taux de 115 %. Par ailleurs, les titres de paiement spécial destinés aux sortants de l’ENS (78 dossiers) et de l’ENSET (70 dossiers) de la promotion 2025 ont été intégralement liquidés.

Sur le volet des présalaires, 81 % des demandes ont trouvé une issue favorable (2 127 sur 2 624). Si l’intégration des diplômés de l’ENSET (promotion 2024) et les recrutements directs affichent un sans-faute de 100 %, d’autres cohortes progressent plus modérément. C’est notamment le cas des sortants des Écoles normales d’instituteurs (46 %) et de l’ENS promotion 2025 (49 %).

Des chantiers encore en cours d’achèvement

Malgré cette dynamique, plusieurs compartiments nécessitent une accélération. L’attribution des postes budgétaires aux ordres d’enseignement confessionnel plafonne à 31 % soit 249 dossiers soldés sur 809, bien que 191 autres soient déjà transmis à la Fonction publique dans l’attente des fiches bleues. De même, le traitement administratif des textes accuse un retard notable avec seulement 6 % d’exécution, même si 675 agents ont déjà pu retirer leurs actes. Quant aux 627 dossiers des membres du Mouvement national des chômeurs et affiliés du Gabon, ils restent actuellement à l’étude.

Cap sur la fin de l’année pour solder le passif

Les échanges ont également porté sur des revendications sensibles telles que le paiement des vacations et l’attribution des parcelles aux enseignants. La ministre de l’Éducation nationale a rassuré les partenaires sociaux en confirmant la transmission des dossiers de vacation aux services du Budget pour mise en paiement.

Déterminé à préserver la paix sociale dans les établissements scolaires, l’Exécutif a réitéré sa ferme volonté de clôturer définitivement l’ensemble de ces dossiers en suspens d’ici le 31 décembre 2026, conformément aux directives du Chef de l’État.