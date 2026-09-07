Gabon : 1324, le numéro vert pour signaler la présence des fous aux abords des écoles

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Un homme lance des pierres sur des passants et des véhicules près du Lycée d’État de Libreville. Nous sommes le 31 août, jour de rentrée approchant. L’agresseur, en proie à des troubles psychiatriques, sera maîtrisé mais l’alerte, elle, résonne bien au-delà de cet incident isolé.

Comment protéger nos enfants sans stigmatiser les malades ? C’est le pari que tente le Centre national de santé mentale (CNSM) de Melen avec un outil simple : le 1324. Ce numéro vert, gratuit, permet désormais à tout responsable d’établissement scolaire de signaler la présence d’une personne en détresse psychique aux abords des écoles.

Anticiper le drame par la prise en charge prompte !

Cette mesure vise une intervention rapide. Mais derrière cette initiative louable se cache une réalité plus sombre. Le CNSM ne dispose que de 87 places. Or, à Libreville, ce sont plus d’une centaine de personnes en situation d’errance psychiatrique qui ont été recensées ces dernières années. Pire, une partie des lits disponibles est occupée par des patients stabilisés.

Ces derniers pourraient retrouver leur famille ou une structure d’accompagnement adaptée s’ils existaient. Aussi, le Dr. Reine Dopé Koumou-Ambourouet Ogandaga, directrice de l’établissement, ne cache pas ses limites face à cette équation impossible. Soigner plus avec des moyens qui stagnent. Alors, le 1324 suffira-t-il ? Ce numéro d’urgence est une réponse immédiate, presque un pansement, sur une plaie structurelle.

Car sans investissement dans les capacités d’accueil, sans réseau de réinsertion sociale, la pression sur le CNSM ne fera que croître. Le Centre dit travailler avec sa tutelle pour renforcer ses infrastructure. Mais dans l’attente, c’est bien la vigilance citoyenne, via ce simple appel téléphonique, qui devra faire office de filet de sécurité. Il est indispensable de miser sur la prévention pour éviter le pire.