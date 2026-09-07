Gabon : Le BEPC désormais adapté à la méthode APC !

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À l’aube de la rentrée scolaire 2026-2027, la ministre d’État en charge de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique, Camélia Ntoutoume-Leclercq, a dévoilé les grandes lignes des réformes attendues dans le système éducatif gabonais. C’était à l’occasion de la traditionnelle adresse d’orientation adressée à la communauté éducative, à Libreville.

L’année académique 2026-2027 au Gabon va vraisemblablement connaître un bouleversement important pour la fin du cycle secondaire. En effet, le membre du gouvernement a annoncé l’extension de l’Approche par les compétences (APC) à la classe de 3e via une refonte du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), applicable dès la session 2027.

APC, une méthode pour enrayer le redoublement !

« L’enseignant n’est plus seulement celui qui dispose d’un savoir académique vertical, il est le concepteur de situations d’apprentissage qui amènent l’élève à agir et à réfléchir. C’est le sens de la généralisation de l’approche par les compétences qui intègre cette année la classe de 3ᵉ, parallèlement à la réforme de l’examen du BEPC », a indiqué Camélia Ntoutoume-Leclercq.

Pour le membre du gouvernement, cette réforme va permettre de former des élèves plus autonomes. Il va sans dire que l’objectif est d’aligner l’obtention du diplôme sur les compétences réellement acquises par l’élève. Ce qui pourrait empêcher qu’un candidat réussisse son BEPC mais reprenne la classe pour insuffisance de moyennes tout au long de l’année. Concrètement, l’évaluation continue sera renforcée.

Avec des notes de classe qui compteront pour 40 % de la moyenne, contre 60 % pour les épreuves de l’examen. Pour accompagner ce virage pédagogique, l’Institut pédagogique national (IPN) est chargé de préparer les nouveaux curricula, pendant qu’un programme de formation des enseignants doit permettre leur montée en compétences sur la philosophie de l’APC. Cette transformation doit faire passer l’élève d’un apprentissage théorique à une posture d’action et de réflexion.